Усик: Белью занадто багато розмовляє

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик поділився останніми переживаннями та емоціями перед поєдинком з Тоні Белью.

Його слова наводить iSport.

"Перебуваю в хорошому стані. З нетерпінням очікую суботи. Суперник теж виглядає чудово. Шапкозакиданням не займаємося, бо це призводить до поганого результату. Чітко йдемо до своєї мети, з Божою допомогою все вийде. Белью — небезпечний хлопець, що б'є, дуже добре відчуває, коли потрапляє і відразу ж йде на добивання. Вміє чекати на свій час. Він чимось нагадує Бріедіса. У тому плані, що любить і на себе потягнути, почекати, вдарити назустріч", — сказав Усик.