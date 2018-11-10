Усик: Белью занадто багато розмовляє

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик поділився останніми переживаннями та емоціями перед поєдинком з Тоні Белью.
Його слова наводить iSport.
"Перебуваю в хорошому стані. З нетерпінням очікую суботи. Суперник теж виглядає чудово. Шапкозакиданням не займаємося, бо це призводить до поганого результату. Чітко йдемо до своєї мети, з Божою допомогою все вийде. Белью — небезпечний хлопець, що б'є, дуже добре відчуває, коли потрапляє і відразу ж йде на добивання. Вміє чекати на свій час. Він чимось нагадує Бріедіса. У тому плані, що любить і на себе потягнути, почекати, вдарити назустріч", — сказав Усик.
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Також українець назвав свого суперника врівноваженим хлопцем, але засудив його за псті розмови.
"Белью занадто багато розмовляє. Постійно хоче забрати моє серце і душу. Серце моє належить моїй дружині, а душа належить Всевишньому. Тому це відверті дурниці", — заявив Усик.
Нагадаємо, поєдинок Усик — Белью відбудеться 10-го листопада. Боксери провели дуель поглядів та пройшли процедуру зважування.
Джерело - iSport.