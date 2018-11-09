Промоутер Усика розповів чому боксер одягнув шарф Манчестер Сіті

Олександру Усику з Тоні Белью буде важче ніж з Гассієвим.
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.
"З Беллью буде складніше, ніж з Гассіевим? Абсолютно в цьому впевнений, 100%. Гассієв, по-перше, був травмований, по-друге, він не настільки навчений, як Тоні Белью.
Вихід в шарфі Сіті? Усик підтримує свого друга, Сашу Зінченко, вони спілкуються, тому він вийшов у шарфі цього клубу",- сказав Красюк.
Нагадаємо, промоутер Усика очікує, що поєдинок проти Белью триватиме 12 раундів.
Раніше, Усик заявив, що йому ніхто не обіцяв влаштувати поєдинок з Ентоні Джошуа.
Джерело - sportarena.