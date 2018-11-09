Промоутер Усика розповів чому боксер одягнув шарф Манчестер Сіті

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Олександру Усику з Тоні Белью буде важче ніж з Гассієвим.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"З Беллью буде складніше, ніж з Гассіевим? Абсолютно в цьому впевнений, 100%. Гассієв, по-перше, був травмований, по-друге, він не настільки навчений, як Тоні Белью.

Вихід в шарфі Сіті? Усик підтримує свого друга, Сашу Зінченко, вони спілкуються, тому він вийшов у шарфі цього клубу",- сказав Красюк.

Нагадаємо, промоутер Усика очікує, що поєдинок проти Белью триватиме 12 раундів

Раніше, Усик заявив, що йому ніхто не обіцяв влаштувати поєдинок з Ентоні Джошуа

Джерело - sportarena.

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