Усик вважає Белью досвідченим і хитрим суперником. ВІДЕО

У суботу, 10 листопада український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик проведе перший захист всіх своїх титулів. Він вийде на ринг проти британця Тоні Беллью.

З першої зустрічі Усика і Белью на конференції стало зрозуміло: на рингу буде справжня війна. Для українського боксера цей бій – великий ризик, адже на кону всі його пояси, а для британця – шанс усього життя: стати абсолютним чемпіоном.

"З ним потрібно бути дуже уважним від першого до останнього раунду. Я виходжу на ринг виконувати те, що я напрацьовую, – поділився з журналістом програми Ранок з Інтером Олександр Усик.

Поєдинок відбудеться в Манчестері на стадіоні Manchester Arena. На бій вдалося реалізувати близько 20 тисяч квитків.

Тим часом усик програв боротьбу за звання найкращого боксера року.

Джерело - Чемпіон.