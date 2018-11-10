Белью: Ви побачите один з найкращих боїв

Екс-чемпіон світу у важкій вазі британець Тоні Белью розповів про те, що він зрозумів, коли заглянув українцеві в очі.

Його слова наводить iSport.

"Я побачив у очах відсутність страху. Він псих. Такий же, як і той, на кого він дивився. Це як божевільний в дзеркало вдивляється. Ви побачите один з найбільших боїв, які коли-небудь бачили. Вірте мені. Якщо лише він не приїхав сюди бігати, грати в різні ігри та "вкрасти" рішення суддів. Він страхітливий і фантастичний чемпіон. Один з кращих в паунді. Але єдиний, хто може мене побити — це я сам. Я стану кращим на планеті. Пузан у формі і готовий до побоїща", — заявив Белью.

Нагадаємо, бій Усик — Белью відбудеться вже сьогодні, 10-го листопада. Боксери встигли провести дуель поглядів, а також пройшли процедуру зважування.

Джерело - iSport.