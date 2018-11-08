Усик розповів, коли завершить кар’єру

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик розповів, коли планує завершити кар’єру.

Про це повідомляє Boxingnews24.

"Я став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, але це не останній крок для мене. Це просто завершення етапу. Я на шляху до останнього кроку, яким для мене стане зустріч з Ентоні Джошуа. Наші команди зараз обговорюють цей бій", - розповів Усик.

За словами українського боксера, після того, як здобуде титули у надважкій вазі, він завершить кар’єру.

"Мені потрібно стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Щойно я завоюю титули, я скажу всім дякую за участь, завершу кар'єру і відправлюся додому", - пообіцяв Усик.

Нагадаємо, Усику напередодні бою з Белью вручили чемпіонський пояс The Ring.

Тоні Белью заявив, що у поєдинку з Олександром Усиком сподівається виключно на нокаут.

Джерело - Boxingnews24.