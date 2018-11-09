Ломаченко не буде тренером Усика у бою з Белью

Анатолій Ломаченко не буде перебувати у куту Олександра Усика під час бою з Тоні Белью.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк, повідомляє Трибуна.

Причини цього поки невідомі. Анатолій Ломаченко готував Усика до бою з росіянином Муратом Гассіевим і знаходився в куті українця.

Поєдинок відбудеться 10 листопада у Манчестері на Manchester Arena.

Нагадаємо, Олександр Усик виявився легшим за Тоні Белью під час церемонії зважування.

Усик вийшов на дуель поглядів з Белью у шарфі Манчестер Сіті.

Джерело - Трибуна.