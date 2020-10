Потрібен реванш, - зірки боксу відреагували на поразку Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко поступився Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Світова боксерська спільнота дала перші коментарі після напруженого поєдинку.

"Бруклін був присутній у будівлі сьогодні. Лопес - це людина, яка здатна перемагати. Черговий чемпіон Брукліна", - написав Майк Тайсон.

Brooklyn was definitely in the house tonight. Lopez is the man to beat. Another Brooklyn champion. #LomaLopez — Mike Tyson (@MikeTyson) October 18, 2020

"119-109 ооо таааак, це був хороший бій, але цей рахунок такий неповажний", - відреагував Теренс Кроуфорд

119 -109 ooowwweeee that was a good fight but that score was so disrespectful — Terence Crawford (@terencecrawford) October 18, 2020

"Чудовий бій від обох бійців, знімаю капелюха перед Лопесом, але, будь ласка, звідки, звідки ці судді беруть бали? І чому?", - написав Тедді Атлас.

Great fight by both fighters and hats off to Lopez, but please where, where do these judges get scores from? And why? #LomachenkoLopez #LomaLopez — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) October 18, 2020

"Зрозуміло, нам потрібен матч-реванш! Джулі Ледерман із картою рахунків 119-109. Не впевнений, що вона повинна судити ще один чемпіонський бій. Абсолютно обурливо. Лома ЧИСТО виграв 8, 9, 10 та 11", - заявив відомий журналіст Майк Коппінджер.

Clearly, we need a rematch!! https://t.co/9afdJrPywL — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 18, 2020

Julie Lederman with the 119-109 scorecard. Not sure she should be judging another championship fight. Absolutely outrageous. Loma CLEARLY won 8, 9, 10 and 11. https://t.co/9afdJrPywL — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 18, 2020

