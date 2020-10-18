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Потрібен реванш, - зірки боксу відреагували на поразку Ломаченка
#Ломаченко, #Лопес, #Кроуфорд, #Тайсон, #Коппінджер

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко поступився Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Світова боксерська спільнота дала перші коментарі після напруженого поєдинку.

"Бруклін був присутній у будівлі сьогодні. Лопес - це людина, яка здатна перемагати. Черговий чемпіон Брукліна", - написав Майк Тайсон.

"119-109 ооо таааак, це був хороший бій, але цей рахунок такий неповажний", - відреагував Теренс Кроуфорд

"Чудовий бій від обох бійців, знімаю капелюха перед Лопесом, але, будь ласка, звідки, звідки ці судді беруть бали? І чому?", - написав Тедді Атлас.

"Зрозуміло, нам потрібен матч-реванш! Джулі Ледерман із картою рахунків 119-109. Не впевнений, що вона повинна судити ще один чемпіонський бій. Абсолютно обурливо. Лома ЧИСТО виграв 8, 9, 10 та 11", - заявив відомий журналіст Майк Коппінджер.

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