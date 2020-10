Ломаченко - Лопес: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

ВСЕ! Теофімо Лопес абсолютний чемпіон світу! 116-112, 119-109 та 117-111 на записках суддів!

A SUPERSTAR IS BORN!!!



There is only ONE true king in the Lightweight division.@TeofimoLopez is here to stay. #LomaLopez pic.twitter.com/o77eePV0zA — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Бій завершено! Усю дистанцію пройшли бійці! Чекаємо на рішення суддів.

That's how you close it, fellas ... 👏



So, who took it??#LomaLopez | LIVE on ESPN pic.twitter.com/KHKRz4NPN8 — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

12-раунд: Класну атаку провів Лопес у вирішальному раунді! Українець намагався відквитати перевагу американця, але не провів він таку потужну атаку. Є побоювання, що абсолютним чемпіоном буде не Ломаченко.

11-раунд: Неймовірний початок від Ломаченка! Василь наніс цілу серію потужних ударів! Лопес просто намагався зрозуміти, звідки його б'ють. Останні раунди українець увімкнувся! Можливо, що вже вирівняв він ситуацію в записках суддів! Дуже близький бій, на думку експертів!

Lomachenko takes the 11th, too! He’s been blistering fast and pinpoint with those shots. Lopez up 6-5 entering the final round. How do you have it? #LomaLopez — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 18, 2020

10-раунд: Значно акцентованіші удари в Ломи, але цього вже може не вистачити! Потрібен нокдаун українцю, щоб уникнути сенсаційної поразки!

Championship rounds are about to hit different with FOUR belts on the line, you guys.



Here we go. Two to go.#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/QfjXt0fRLH — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

9-раунд: Дуже рівний раунд від боксерів! Залишилися чемпіонські раунди!

8-раунд: Класну атаку провів Ломаченко! Нарешті ми побачили швидку комбінацію від українця!

You were waiting for Loma to step on the gas?



Round 8 just got everyone to the edge of their seats. 👀#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Esv1AERusU — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

7-раунд: Трохи активніше вже діє Лома, але цього все ще замало! Букмекери вже вважають Лопеса фаворитом бою!

6-раунд: Вже більше ударів викидає Ломаченко, але і Лопес не збавляє темпу. Є відчуття, що Лопес випереджає Василя за очками наразі!

Six rounds down. Six to go.



Strong looks so far for the young gun @TeofimoLopez 👀#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Txhss8y8mm — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

5-раунд: Продовжує досить пасивно діяти Ломаченко, потрібно активізуватися українцю.

Відомий журналіст Майк Коппінджер вважає, що рахунок наразі 4:1 або 5:0 на користь Лопеса!

Lomachenko still not throwing punches through five rounds. Meanwhile, Lopez continues to roll forward and focus on the body attack. Lopez up either 4-1 or 5-0. Only the second round was close #LomaLopez — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 18, 2020

4-раунд: Продовджується у нас "шахова партія". Лопес намагається зробити один потужний удар, Ломаченко все ще не показує свій максимальний темп.

3-раунд: Трохи Ломаченко прискорився. Є відчуття, що Василь хоче вимотати Лопеса. Дуже правильно українець ухиляється і діє на контратаках.

2-раунд: Провів Лопес декілька потужних ударів по корпусу, але Ломаченко поки грамотно тримає дистанцію. Теофімо побільше викидає ударів, але здається, що українець пробиває влучніше.

1-раунд: Вивчає Ломаченко свого суперника у першому раунді! Більш активно діє Лопес на початку.

Бій розпочався!

Тепер черга Василя Ломаченка! Українець виходить на цей бій!

CHILLS



Oh let’s go.#LomaLopez | MAIN EVENT LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/dWmkUhWPfs — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Теофімо Лопес виходить на ринг!

Зовсім скоро розпочнеться поєдинок між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом.

#LomaLopez ... next up on ESPN.



Are you as chill as Loma right now or nah? pic.twitter.com/e5ZzVqKscO — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Переглянути цей допис в Instagram LOMA🥊 Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 17 Жов 2020 р. о 8:17 PDT

Арнольд Барбоза здобув перемогу одноголосним рішенням суддів! Наступний бій Ломаченко - Лопес.

An absolute WAR for the next step up the Junior Welterweight ladder, and @jrBarbozaArnold has just announced his presence with authority to the top of the division.



Barboza downs Saucedo via Unanimous Decision. 👏#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/hY8tckzOPJ — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Досить цікавий бій ми спостерігаємо, не бояться боксери йти в наступ!

The real ones knew what this fight was gonna be ... 😏



Through four rounds, Saucedo and Barboza ain’t disappointing.#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/BaNGx0QOsc — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Нокдаун у бою Барбоза - Сауседо!

Knockdown or slip? Whatcha think?



Here's the replays ... 👀#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/NVORzds2Nh — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Варто нагадати, що Ломаченко знищив поглядом Лопеса на зважуванні.

Олександр Усик підтримує Василя Ломаченка на відстані 10 тис кілометрів.

Теофімо Лопес тим часом продовжує підготовку до бою року!

That kind of heat ... and we STILL have this to come. We’re not worthy.#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/LnURyR504G — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

The hands are wrapped... The main event is getting close. #LomaLopez pic.twitter.com/FKgzpy8ddF — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 18, 2020

Наразі розпочинається останній поєдинок андеркарду між Алексом Сауседо та Арнольдом Барбозою.

Також, голлівудський актор побажав удачі Ломаченку у бою з Лопесом.

Раніше букмекери зробили прогноз на бій Ломаченко - Лопес.

Ломаченко продовжує підготовку до бою!

Переглянути цей допис в Instagram LOMA🥊 Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 17 Жов 2020 р. о 7:25 PDT

Легендарний Майк Тайсон також підтримав Василя Ломаченка!

Залишився останній бій перед головною подією вечора - Барбоза - Сауседо.

Let’s go ringside, because this guy deserves allll the angles. 🤯@EdgarBerlangaJr 🔥🇵🇷#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/eiPiqjnc3G — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Берланга нокаутував Ланелло у першому раунді!

"I'M A F*CKIN MONSTER!!!"



This streak just might never end.

15-0, 15 FIRST ROUND KNOCKOUTS.#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/2arBHVo5lT — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

ESPN підготував промо-ролик до бою Ломаченко - Лопес!

Time to crown the king of the lightweight division 👑#LomaLopez starts RIGHT NOW on ESPN 📺 pic.twitter.com/Arc7wu7nOh — ESPN (@espn) October 18, 2020

У нас залишився ще поєдинок андеркарду - Едгар Берланга - Сильфон Ланелло.

Хосе Варгас переміг Кендо Кастанеду одноголосним рішенням суддів за підсумками 10 раундів

The knockdown early set the tone in a domination of Kendo Castaneda, and @josuevargas101 moves to 18-1 via Unanimous Decision to send us into the Main Card. #LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/o5bVkrFsRk — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Напередодні поєдинку Зінченко підтримав Ломаченка перед боєм із Лопесом.

Ломаченко готується до поєдинку!

Переглянути цей допис в Instagram No minute in stop🔥 Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 17 Жов 2020 р. о 6:55 PDT

Хосе Варгас відправив Кендо Кастанеду в нокдаун! До бою Ломаченко - Лопес залишається ще цей поєдинок та двобій між Алексом Сауседо та Арнольдом Барбозою.

A FLASH KNOCKDOWN ⚡️ @josuevargas101 floored Castaneda with a straight left early in the fight. #LomaLopez pic.twitter.com/xjADTvzoSn — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 18, 2020

.@josuevargas101 is off to a fast, sharp start, dropping Castaneda early on with some quick work up top. 👀#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/p6sTjTgCSj — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Напередодні бою Редкач поставив 25 тис на перемогу Лопеса.

До головного поєдинку року залишається зовсім небагато!

The time for talk is over ...🥊#LomaLopez | OCT 17 | 10 PM ET | ESPN pic.twitter.com/kXOhZcU0NK — ESPN (@espn) October 17, 2020

Ломаченко та Лопес вже прибули на арену!

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA (Super), WBO, WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 KO) зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 KO).

Бій відбудеться вранці 18 жовтня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand.

Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.