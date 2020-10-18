Ломаченко розгромно програв Лопесу у бою за титул абсолютного чемпіона світу

Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув американець

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Василь Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу. Боксували всі 12 раундів.

Лопес активніше розпочав бій. Ломаченко, здавалося, вивчав суперника у перші раунди бою. Від раунду до раунду американець збільшував перевагу в очках, а українець активно провів лише два раунди - 8-ий та 11-ий. Ломаченку вдалось добряче влучити в Лопеса, але американець встояв на ногах, а Василю не вдалось розвинути свою перевагу та відправити суперника бодай в нокдаун. Розрахунок Ломаченка на пізні раунди не спрацював.

Експерти у студії Megogo очікували, що Лопес втомиться у другій половині бою, але цього не сталося. Американець відмінно відпрацював всі 12 раундів.

Рішення суддів - 116:112, 119:109, 117:111. Одноголосним рішенням перемогу здобув Теофімо Лопес, який таким чином завоював чемпіонські пояси за версіями WBC Franchise, WBA Super, WBO та IBF.