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Ломаченко - Лопес: Ікона боксу приймає виклик зухвалого американця

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Ломаченко - Лопес: Ікона боксу приймає виклик зухвалого американця

Джерело - Чемпіон.

Скільки залишилося Василю Ломаченку? І наскільки вправний Теофімо Лопес?

Версії усіх чотирьох світових титулів чемпіона світу в легкій вазі стоятимуть на кону в головному бою 2020 року Ломаченко - Лопес. Зухвалий американець прагне принизити знаменитого і титулованого суперника.

Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Багато що було сказано про рішення Лопеса словесно нападати на Ломаченка, якому 32 роки, він на дев'ять років старший і звик до лестощів, а не образ.

"Чому я повинен когось боятися? Цей хлопець тут, щоб забрати мій хліб з маслом, ось і все", - сказав Лопес BBC Sport. Насправді, для мене це не про Лому, а про пояси, про те, щоб стати абсолютним чемпіоном світу, ось чому в нас є цей бій і його масштаби. Він ніколи не зустрічався з кимось на кшталт мене з тієї упевненістю, що у мене є. Я просто не можу дочекатися".

Ломаченко в розмові з кореспонднтами BBC Sport парирував: "Я читав, що він сказав, що хоче нокаутувати мене в трьох раундах, а потім я прочитав, що він готується до 12 раундів. Коли я чую трешток з іншого боку - не від мене - це виглядає дуже весело. Це не залежить від того, молодий він чи голодний, це залежить від того, що він збирається зробити і принести на ринг".

Обидва боксери тренуються з їх батьками, хоча у відеокадрах Лопеса в спортзалі багато сильних ударів, а в кадрах Ломаченка знову відображені незрозумілі методи, які допомогли йому піднятися на вершину. У якийсь момент під час документального фільму, який недавно вийшов у ефір в США, він просто сидить за обіднім столом, зануривши рот і ніс у воду, а його батько вимірює час. Кажуть, що вправи допомагають йому зберігати спокій в умовах стресу.

Українець - дворазовий олімпійський чемпіон в аматорському спорті, який став професіоналом у 25 років в 2013 році.

Ломаченко - Лопес: ОНЛАЙН

Ніч втечі Лопеса?

Лопес ставить на кін пояс IBF, який він виграв у своєму останньому бою, в той час як Ломаченко ризикує титулами WBA, WBO і WBC "Franchise".

Поєдинок, без сумніву, є найзначнішим у світі, оскільки пандемія коронавірусу потрясла спортивний календар. Ломаченко чекає "шахового матчу", в той час як табір Лопеса наполягає, що їх підопічний розгромить фаворита. Лопес вже може похвалитися кількома яскравими нокаутами, в той час як рухи і безжальний характер Ломаченка часом ламали суперників. Він змусив чотирьох осіб поспіль вийти зі свого кута між раундами в 2016 та 2017 роках.

Британець Люк Кемпбелл, який взяв його на дистанцію у своєму останньому поєдинку і володіє унікальною проникливістю - провів спаринг з Лопесом.

"Оцінка Ломаченка дистанції, входу і виходу із зони досяжності була найкращою з тих, яку я колись бачив на рингу", - сказав Кемпбелл. Але я розумію, що Лопес виходить із нападу на Ломаченка за його невігластво і за те, що він дивіться на вас, як на жуйку на його туфлі. Я думаю, що Ломаченко дуже невихований".

Банс, Костелло і Кемпбелл вважають, що Ломаченко переможе і зміцнить, і без того зіркову спадщину, яку він, схоже, збирається залишити.

Лопес, схоже, мало піклується про погляди і ієрархії боксу. Перемога, без сумніву, дасть йому статус, відповідний його юнацького куражу...

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