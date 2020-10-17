Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко беззаперечний фаворит в об'єднавчому бою в легкій вазі проти Теофімо Лопеса.

Перемога Ломаченка - 1,32, Лопеса - 3,54, нічия - 21. Перемога Ломаченка нокаутом - 3,04, Лопеса нокаутом - 8,5. Перемога одного з боксерів достроково - 2,24. Бій завершиться одноголосним рішенням суддів - 1,87, роздільним - 7.

Як бачимо, аналітики букмекерської компанії BetWinner майже не дають шансів американському боксерові.

Нагадаємо, бій за пояси WBC Franchise, WBA Super, WBO та IBF відбудеться в ніч із 17 на 18 жовтня в Лас-Вегасі. Орієнтований початок о 5:00 за київським часом. Пряма трансляція в медіасервісі Megogo. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн.