Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів

"Його батько виростив його таким, яким він є сьогодні, мій батько виростив мене таким, яким я є сьогодні"

Джерело - Чемпіон.

У ніч із суботи на неділю, орієнтовно о 5-й годині ранку за Києвом, Василь Ломаченко вийде в ринг проти американця Теофімо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Без сумніву, що обидва боксери були створені за методиками своїх батьків.

Коли Василь Ломаченко та Теофімо Лопес будуть битися за три основних пояса в легкій вазі, зіштовхуючи стилі, покоління і культури один із одним, кожен з них усвідомлює, що саме керівництво їх абсолютно унікальних батьків привело їх до цього.

Один буде лютим, інший буде мовчати, і у кожного будуть різні відносини зі своїм сином. Подорож Анатолія Ломаченка і Теофімо Лопеса-старшого розкриває правду про двох боксерів-чемпіонів на рингу.

"Папаченко", як його називають, був колишнім учителем фізкультури, який заклав основи для свого сина, щоб він став найкращим боксером на планеті. Не кажучи ні слова, Анатолій Ломаченко кивнув на питання Sky Sports, чи почався цей нав'язливий процес до народження Василя.

Перш ніж стати тренером, який завоював кілька золотих медалей для олімпійської збірної України, дві з яких належали його синові, Анатолій недовго боксував як любитель. Його єдина схожість з Лопесом-старшим полягає в тому, що кожен з них передав свої рукавички потомку.

"Мені було шість років. Я бачив відео, на якому я ношу рукавички", - ексклюзивно розповідає Лопес-молодший Sky Sports. Це завжди було в мені".

Лопес-старший був вуличним хлопцем, торговцем, який виїхав з Гондурасу в Бруклін, штат Нью-Йорк, а потім після тюремного ув'язнення відвіз свою сім'ю в Маямі.

"Мій батько водив лімузин", - каже Лопес-молодший, нікого не обманюючи.

Лопес-старший чіплявся за мрію про любительський бокс до того дня, коли він залишив свого сина в спортзалі під наглядом тренера, поки він не пустився за кермо лімузина.

"До того часу, коли мій батько повернувся, я вивчив три комбінації ударів", - тепер посміхається Лопес-молодший. "Я швидко вчився. Батько зрозумів, що для нього було занадто пізно, тому він присвятив своє життя мені".

В Україні методика Анатолія по перетворенню свого сина в боксера була передовою - вправи для поліпшення координації рук і очей і, як відомо, роки, витрачені на навчання танцям, щоб його швидкі ноги могли потім дивувати усіх на боксерському рингу. Зрештою це призвело до феномену.

Анатолій описав його Sky Sports як "метричний стиль, універсальний стиль". Василь додав: "Мій батько може пояснити і навчити тільки 50 відсотків. Але потрібно народитися з чіпом [на плечі]. Лома-чіп".

У Маямі Лопес-старший дивився на YouTube навчальні відео про те, як стати тренером із боксу, і вигукував інструкції своєму талановитому хлопцю. У цьому не було нічого розумного чи красивого. Але хто міг посперечатися з результатами? Лопес-молодший вигравав національні аматорські титули - він став єдиним боксером, який виграв олімпійські змагання, не представляючи США в Ріо 2016, тому замість цього він виступав за Гондурас.

"Як мій тренер? Для нього немає меж", - каже Лопес-молодший.

У той час як спокійний Анатолій Ломаченко користується всесвітнім визнанням, зухвалий Лопес-старший непристойно зачіпав людей і, якби не талант свого сина, міг би спалити занадто багато мостів. І в цьому принципова різниця між цими батьками і їхніми синами.

Мати Ломаченка була гімнасткою, і він продавав морозиво на березі моря на своїй єдиній справжній роботі, перш ніж бокс прийшов на заміну. Його мама завжди підтримувала справу сина: "Звичайно, так. Я люблю свою сім'ю", - сказав українець Sky Sports.

Лопес-молодший виніс на ринг тягар сімейних потрясінь, кожен удар наносився в гніві з особливою злістю, тому що його особисте життя було розірване. Його родина не схвалювала його нову дружину, і, коли вони одружилися, був присутній тільки один член клану Лопесів - батько.

"Він бачив мене в найкращому і в найгіршому", - зізнається Лопес-молодший.

Душевна біль зв'язала дует батька й сина, які нахабно вірять, що можуть зіпсувати репутацію боксера-переможця Ломаченко.

Лопес-молодший не може уявити собі цей шлях з кимось ще поруч: "Ні, я не можу. У нас були випробування, але тепер ми добре працюємо разом. Ми навчилися. Я не можу уявити себе там, де я зараз, без нього".

Батьки, які навчають своїх синів битися, не є чимось новим, але все ж нам цікаво дивитися на тих, хто йде по стопах сім'ї - Флойд Мейвезер-молодший, Кріс Юбанка-молодший, Конор Бенн, Хуліо Сезар Чавес-молодший - зі змінним успіхом.

"Зв'язок" - так описує це Лопес-молодший. Але часом буває важко, я скажу це. Це не сонячне світло і веселка кожен день, і я говорю від імені кожного дуету батька й сина в спорті".

Ломаченко якось сказав Sky Sports: "Я не розділяв батька й тренера. Іноді, звичайно, у нас бувають проблеми і суперечки. Але ми завжди залишимося родиною".

Лопес-молодший продовжує: "У мене є перемикач увімкнено і вимкнено". Як мій батько, я поважаю його, але ми ходимо вперед і назад. Зв'язок інший. Я не кажу, що інші тренери не захищають своїх бійців, але ви більше довіряєте своєму батькові - ви знаєте, він подбає про те, щоб з вами все було в порядку. Батько Дієго Корралеса втрутився, коли він бився з Флойдом Мейвезером".

Це суперництво було ініційовано переважно Лопесом-старшим. Він почав базікати і марити Ломаченком, який, мабуть, задавався питанням, що, чорт візьми, відбувається два роки тому - суть цього була "мій син тебе поб'є!"

Кілька днів по тому Ломаченко побив Хосе Педрасу, але в його андеркарті теж було шоу - 21-річний хлопець на ім'я Теофімо Лопес-молодший, жорстоко нокаутував свого суперника всього за 44 секунди.

Лопес-молодший злився на батька, коли він говорив про Ломаченка: "Він дійсно думає, що він Бог в цьому виді спорту. Він мені не подобається, і у мене є причини, чому.

У них немає спільних позицій, крім настанов батьків.

Лопес-молодший додає про Ломаченка: "Мені це подобається. Я не знаю, який він, але у них є свій спосіб мислення. Приємно бачити дует батька й сина. Два дуета батька і сина, що борються один з одним, - це момент, який потрібно запам'ятати. Його батько виростив його таким, яким він є сьогодні, мій батько виростив мене таким, яким я є сьогодні. Для моєї родини це буде незабутня ніч".

Шлях до боксерського рингу важкий для будь-якої комбінації батька і сина, але дует Лопес, схоже, боровся набагато більше - один з одним, з іншою частиною своєї сім'ї, з самим життям.

Мабуть, вони врятували один одного: "Мій батько ніколи не відмовлявся від мене, і я теж ніколи не здавався", - посміхається Лопес-молодший.

Найбільшою перевіркою їх зв'язку стане "Папаченко" і створений ним боєць.

Станіслав Лисак, Чемпіон

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