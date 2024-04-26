Головне
Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 17:15 333
Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі
Сьогодні 16:30 8297 1
Заубер, який стане Ауді, оголосив про підписання першого пілота на наступний сезон
Сьогодні 12:11 271
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 11:48 13853
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024
Вчора 23:38 1148
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Вчора 21:25 1562
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Вчора 20:16 11174 4
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Вчора 17:56 4581
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 16:23 613 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Вчора 15:40 701
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:24 786
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:15 204
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Сьогодні 05:00 325
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 03:12 216
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 02:10 203
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 21:39 197
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:30 290
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 16:46 280
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
24.04.2024 04:00 360
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1241 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 888
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 862
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1226
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 765
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 712

Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі

Сьогодні 16:30 8297 1
Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі
#Бордо, #расизм, #Данило Ігнатенко

Джерело - L’Equipe.

Футбольний клуб Дюнкерк звинувачує українського півзахисника Бордо Данила Ігнатенка у расизмі щодо сенегальця Альюна Ба.

Про це повідомляє L’Equipe.

Зазначається, що українець нібито обізвав Альюна "black pussy" у нещодавньому матчі 34 туру другої ліги Франції. Після поєдинку клуб сенегальця звернувся до Дисциплінарного комітету ліги. Наразі розслідування триває, рішення ухвалять орієнтовно 16 травня.

Після інциденту обидва клуби опублікували заяви, у яких засудили будь-які прояви расизму. У свою чергу Бордо зобов'язався усіляко допомагати розслідуванню і покарати Ігнатенка, якщо його провина буде доведена.

Українець перейшов у французький клуб з Шахтаря влітку 2022 року за 1,5 мільйона євро. У поточному сезоні Данило зіграв 32 матчі за свою команду, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, нещодавно спалахнув расистський скандал в Серії А, проте захисника Інтера Франческо Ачербі визнали невинним в образах на адресу Жуана Жезуса із Наполі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли 1562
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін 17934 2
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 13853
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга 788
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024 Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024 1148
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи Білодід завоювала золото чемпіонату Європи 11174 4
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35720 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340628 9
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324201
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118498
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109134
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161897