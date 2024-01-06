Джерело - Чемпіон.

6 січня виповнюється 38 років славетному українському тенісисту Сергію Стаховському. Стаховський - переможець чотирьох турнірів ATP в одиночному розряді та чотири рази вигравав пару. Найвищою позицією киянина у світовому рейтингу була 31 сходинка.

У червні 2013 року Стаховський здобув свою найвизначнішу перемогу в турі - у 2 колі Вімблдонського турніру переміг Роджера Федерера.

Для пересічного українця Стаховський відомий своєю громадянською позицією та гучними заявами щодо російсько-української війни (ще навіть до початку повномасштабного вторгнення). Не спілкується з російськими ЗМІ та останні кілька років розвиває виноробство.

Правила життя Сергія Стаховського (всі слова були сказані до 24 лютого 2022 року)

У цей момент я не проти повної військової присутності США на території України для повної зачистки терористів і сепаратистів. Я шкодую, що моя країна дозволила такому статися. Ми провалилися. Співчуття сім'ям загиблих.

Змушений переглянути користування "Австрійськими авіалініями", оскільки вони побічно підтримують тероризм.

З початком російсько-української війни з російськими колегами спілкуватися не перестав, але є нюанси. Зокрема, я зарікся брати участь в російських турнірах і сподіваюся, що в майбутньому в Росії великих спортивних подій взагалі не будуть проводити.

Російським ЗМІ я коментарі не даю, брехати треба менше!

У WTA-турі майже кожна друга тенісистка — лесбіянка. Можеш уявити — половина! Так що свою дочку я точно в теніс не віддам.

Я не їм морських тварин (кальмари, устриці і т.д). А також намагаюсь не купувати продукти, які виробляються у державі-агресорі.

У мене добрі стосунки з Тимощуком, ми часто спілкуємося. Це було його рішення. Я б так не вчинив.

Якби Усик та Ломаченко були адекватними, це був би величезний плюс для України. Ми живемо у вільній країні, де кожен може робити те, що хоче. Але це (кіно - ред.) треш.

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