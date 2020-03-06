Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!

Фан-тури на любий смак

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в чудовому стилі виграла відбір на Євро-2020 і тепер ми чекаємо яскравої гри від підопічних Андрія Шевченка у фінальній стадії чемпіонату Європи. Національній команді потрібна наша підтримка в Амстердамі та Бухаресті! Разом з партнерами ми організовуємо фан-тури в Амстердам та Бухарест, доповнивши їх вражаючою туристичною програмою.

Фан-тур №1. Виїзд з Києва в Амстердам на матч Голландія – Україна

Маршрут: Київ-Варшава (1 ніч) - Познань - нічний переїзд - Амстердам (1 ніч) - Берлін (1 ніч) - нічний переїзд до Києва

Фан-тур №2. Виїзд зі Львова в Амстердам на матч Голландія – Україна

Маршрут: Львів - Варшава (1 ніч) - Берлін (1 ніч) - Амстердам (2 ночі) - Лейпциг (1 ніч) - Вроцлав (1 ніч) - Львів. Без нічних переїздів!

Фан-тур №3. Виїзд з Чернівців на два матчі збірної України в Бухаресті

Маршрут: Чернівці - Брашов (1 ніч) - Бухарест (1 ніч) - Констанца (3 ночі) - Бухарест (1 ніч) – Брашов – Чернівці. Без нічних переїздів!

Фан-тур №4. Виїзд з Одеси на два матчі збірної України в Бухаресті

Маршрут: Одеса - Плоєшті (1 ніч) - Бухарест (1 ніч) - Констанца (3 ночі) - Бухарест (1 ніч) - Одеса. Без нічних переїздів!

Довідки: +38 050 342 92 23 (Viber, Telegram, WhatsApp), [email protected]

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