Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур на два матчі з Чернівців

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в чудовому стилі виграла відбір на Євро-2020 і тепер ми чекаємо від підопічних Андрія Шевченка яскравої гри у фінальній стадії чемпіонату Європи. Збірній України потрібна наша підтримка в столиці Румунії! Разом з партнерами ми організовуємо тур на матчі української дружини в Бухаресті, доповнивши його вражаючою туристичної програмою.
1 день. 17.06
Виїзд з Чернівців о 08:00
Переїзд в Румунію, Брашов
Відвідування замку Дракули. Замок Бран, який сьогодні називають як замок Дракули, приваблює туристів з усього світу. Саме в цьому замку Френсіс Коппола знімав свою версію "Дракули"
Також: Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Амстердам зі Львова
Ніч в готелі
2 день. 18.06
Сніданок
Переїзд в Бухарест
15:00 Трансфер на матч. Самостійне повернення в готель.
Ніч в готелі
3 - 5 день. 19.06 - 22.06
Сніданок
Переїзд в Констанцу
Пляжний відпочинок
6 день. 22.06
Сніданок
Переїзд в Бухарест
Оглядова екскурсія по місту. У перекладі з румунського Бухарест означає "місто радості". З чого ми почнемо екскурсію по місту? Звичайно, з найстарішою і тому найпривабливішою частини Бухареста. Під час екскурсії по Старому місту ми побачимо грандіозний палац Парламенту, помилуємося на Тріумфальну арку, оглянемо історичну Площа Революції. На Площі Революції знаходиться і розкішний готель "Атеней", який є історичною пам'яткою 1914 року побудови. У столиці Румунії галасливі торгові вулиці і колоритні будівлі гармонійно поєднались з затишними кафе, мальовничими парками і садами, які потопають у зелені
18:00 Трансфер на матч. Самостійне повернення в готель
Ніч в готелі
Також: Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур до Амстердаму з Києва
7 день. 23.06
Сніданок
Вільний час.
Повернення в Чернівці
Вартість туру включає:
• проїзд по маршруту автобусом туристичного класу;
• супровід гіда-керівника по всьому маршруту;
• проживання в готелях категорії 3 * зі сніданками;
• екскурсії зазначені в програмі;
• трансфер на матч.
Не включені у вартість:
квитки на футбол (допомога в придбанні)
страховка (7 євро)
вхідні квитки в об'єкти відвідування
Вартість: 395 € / чол
ВАЖЛИВО:
• Доплата за одномісне розміщення: + 150 євро / тур
• Туристи, які подорожують одні, можуть бути розміщені в тримісних номерах
• Компанія залишає за собою право змінювати кількість, порядок і час екскурсій або замінювати їх на рівноцінні
• Просимо звернути увагу: гарячі напої в автобусі готуватися НЕ будуть. Під час переїздів кожні 3-3,5 години робляться зупинки, під час яких є можливість придбати гарячі напої в кафе, автогрилях, заправках і т.д
• Турист несе фінансову відповідальність за псування майна готелю і автобуса
• Мінімальна кількість для виконання факультативної програми 30 чоловік
• Автобусне обслуговування у вільний час не передбачено
• Компанія-ОПЕРАТОР залишає за собою право вносити зміни в програму туру без зміни загальної кількості послуг
Довідки: +38 050 342 92 23 (Viber, Telegram, WhatsApp), [email protected]
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