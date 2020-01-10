 Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур на два матчі з Чернівців | Блоги | Champion.com.ua
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Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур на два матчі з Чернівців

Сьогодні 09:04 Андрій Твердохліб 126 0
Маршрут: Чернівці - Брашов (1 ніч) - Бухарест (1 ніч) - Констанца (3 ночі) - Бухарест (1 ніч) - Брашов
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур на два матчі з Чернівців

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в чудовому стилі виграла відбір на Євро-2020 і тепер ми чекаємо від підопічних Андрія Шевченка яскравої гри у фінальній стадії чемпіонату Європи. Збірній України потрібна наша підтримка в столиці Румунії! Разом з партнерами ми організовуємо тур на матчі української дружини в Бухаресті, доповнивши його вражаючою туристичної програмою.

1 день. 17.06

Виїзд з Чернівців о 08:00

Переїзд в Румунію, Брашов

Відвідування замку Дракули. Замок Бран, який сьогодні називають як замок Дракули, приваблює туристів з усього світу. Саме в цьому замку Френсіс Коппола знімав свою версію "Дракули"

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Ніч в готелі

2 день. 18.06

Сніданок

Переїзд в Бухарест

15:00 Трансфер на матч. Самостійне повернення в готель.

Ніч в готелі

3 - 5 день. 19.06 - 22.06

Сніданок

Переїзд в Констанцу

Пляжний відпочинок

6 день. 22.06

Сніданок

Переїзд в Бухарест

Оглядова екскурсія по місту. У перекладі з румунського Бухарест означає "місто радості". З чого ми почнемо екскурсію по місту? Звичайно, з найстарішою і тому найпривабливішою частини Бухареста. Під час екскурсії по Старому місту ми побачимо грандіозний палац Парламенту, помилуємося на Тріумфальну арку, оглянемо історичну Площа Революції. На Площі Революції знаходиться і розкішний готель "Атеней", який є історичною пам'яткою 1914 року побудови. У столиці Румунії галасливі торгові вулиці і колоритні будівлі гармонійно поєднались з затишними кафе, мальовничими парками і садами, які потопають у зелені

18:00 Трансфер на матч. Самостійне повернення в готель

Ніч в готелі

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7 день. 23.06

Сніданок

Вільний час.

Повернення в Чернівці

Вартість туру включає:

• проїзд по маршруту автобусом туристичного класу;

• супровід гіда-керівника по всьому маршруту;

• проживання в готелях категорії 3 * зі сніданками;

• екскурсії зазначені в програмі;

• трансфер на матч.

Не включені у вартість:

квитки на футбол (допомога в придбанні)

страховка (7 євро)

вхідні квитки в об'єкти відвідування

Вартість: 395 € / чол

ВАЖЛИВО:

• Доплата за одномісне розміщення: + 150 євро / тур

• Туристи, які подорожують одні, можуть бути розміщені в тримісних номерах

• Компанія залишає за собою право змінювати кількість, порядок і час екскурсій або замінювати їх на рівноцінні

• Просимо звернути увагу: гарячі напої в автобусі готуватися НЕ будуть. Під час переїздів кожні 3-3,5 години робляться зупинки, під час яких є можливість придбати гарячі напої в кафе, автогрилях, заправках і т.д

• Турист несе фінансову відповідальність за псування майна готелю і автобуса

• Мінімальна кількість для виконання факультативної програми 30 чоловік

• Автобусне обслуговування у вільний час не передбачено

• Компанія-ОПЕРАТОР залишає за собою право вносити зміни в програму туру без зміни загальної кількості послуг

Довідки: +38 050 342 92 23 (Viber, Telegram, WhatsApp), [email protected]

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