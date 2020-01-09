Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Амстердам зі Львова

Маршрут: Львів - Варшава (1 ніч) - Берлін (1 ніч) - Амстердам (2 ночі) - Лейпциг (1 ніч) - Вроцлав (1 ніч) - Львів. Без нічних переїздів!

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в чудовому стилі виграла відбір на Євро-2020 і тепер ми чекаємо від підопічних Андрія Шевченка яскравої гри у фінальній стадії чемпіонату Європи. Дебютним матчем на Євро буде поєдинок з Голландією. Збірній України потрібна наша підтримка в Амстердамі! Разом з партнерами ми організовуємо тур на цей матч, доповнивши його вражаючою туристичної програмою.

Також: Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур до Амстердаму з Києва

День 1. 11.06

Виїзд зі Львова

Переїзд в Варшаву

Оглядова екскурсія по Варшаві.

Ніч в готелі

День 2. 12.06

Сніданок

Переїзд в Берлін

Вільний час

Ніч в готелі

День 3. 13.06

Сніданок

Екскурсія "Великий Берлін". Індивідуальних особливостей у Берліна багато. Одна з них - наявність не одного, і не двох, а відразу 3-х центрів міста. Це історичний центр, центр Західного Берліна і нова Потсдамська площа. В ході екскурсії ми познайомимося з усіма районами. Ми побачимо: бульвар Курфюрстендамм, меморіальну церкву кайзера Вільгельма, колону Перемоги, палац Бельвю, Потсдамскую площа, фрагменти Берлінської стіни, меморіал "Топографія терору", Чекпойнт Чарлі, Жандарменмаркт, Бебельплатц, Миколаївський квартал, East Side Gallery, Александрплатц, Люстгартен - Музейний острів , Берлінський палац, Берлінський собор, Бранденбурзькі ворота і Паризьку площа, будівля історичного Рейхстагу.

Переїзд в Амстердам

Ніч в готелі

День 4. 14.06

Сніданок

Вільний час

21.00 Трансфер на матч

Ніч в готелі

День 5. 15.06

сніданок

Переїзд в Лейпциг

Вільний час

Ніч в готелі

День 6. 16.06

Сніданок

Екскурсія по Лейпцигу. Лейпциг був заснований в 1015 році як поселення на перехресті двох найважливіших європейських торгових шляхів - Королівської і Імперської доріг. У місті маса пам'яток: стара Ратуша, Николайкирхе, Томаськирхе, музей античності, музей образотворчих мистецтв, етнографічний, музичних інструментів, прикладного мистецтва, музей книги і шрифту. Церква Томаськирхе - найвідоміша в місті. Вона побудована в готичному стилі в XIII-XV ст. Тут покояться останки І. С. Баха. У цій церкві хрестили Ріхарда Вагнера і Карла Лібкнехта (хрещеними батьками останнього були Маркс і Енгельс). Ось уже 700 років під склепіннями цієї церкви лунає спів всесвітньо відомого Хору хлопчиків.

Переїзд до Вроцлава.

Вільний час

Ніч в готелі

День 7. 17.06

Сніданок.

Оглядова екскурсія по Вроцлава. Вроцлав - місто 12 островів і більше 100 мостів, "святий квітка Європи, перлина серед міст". У програмі екскурсії огляд Ратуші на ринковій площі Старого міста зі старовинним сонячним годинником, Тумський острів, костел Св. Ельжбети XV ст., Відвідування Рацлавицьку панорами. Повернення до Львова пізно ввечері

Вартість туру включає:

• проїзд по маршруту автобусом туристичного класу;

• супровід гіда-керівника по всьому маршруту;

• проживання в готелях категорії 3 * зі сніданками

• екскурсії зазначені в програмі

• трансфер на матч

Чи не включені у вартість:

квитки на футбол (допомога в придбанні)

страховка (7 євро)

вхідні квитки в об'єкти відвідування

477 € / чол

ВАЖЛИВО:

• Доплата за одномісне розміщення: + 150 євро / тур;

• Туристи, які подорожують одні, можуть бути розміщені в тримісних номерах;

• Компанія залишає за собою право змінювати кількість, порядок і час екскурсій або замінювати їх на рівноцінні;

• Просимо звернути увагу: гарячі напої в автобусі готуватися НЕ будуть. Під час переїздів кожні 3-3,5 години робляться зупинки, під час яких є можливість придбати гарячі напої в кафе, автогрилях, заправках і т.д;

• Турист несе фінансову відповідальність за псування майна готелю і автобуса;

• Мінімальна к-ть для виконання факультативної програми 30 чоловік;

• Автобусне обслуговування у вільний час не передбачено;

• Компанія-ОПЕРАТОР залишає за собою право вносити зміни в програму туру без зміни загальної кількості послуг.

Довідки: +38 050 342 92 23 (Viber, Telegram, WhatsApp), [email protected]

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