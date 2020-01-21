Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Бухарест на два матчі, виїзд з Одеси

Маршрут: Одеса - Плоєшті (1 ніч) - Бухарест (1 ніч) - Констанца (3 ночі) - Бухарест (1 ніч) - Одеса. Без нічних переїздів!

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в чудовому стилі виграла відбір на Євро-2020 і тепер ми чекаємо подвигів від підопічних Андрія Шевченка у фінальній стадії чемпіонату Європи. Збірній України потрібна наша підтримка в столиці Румунії! Разом з партнерами ми організовуємо тур на матчі української дружини в Бухаресті, доповнивши його вражаючою туристичної програмою.

Одеса - 1 день. 17.06

Виїзд з Одеси о 07:00.

Переїзд в Румунію.

Відвідування Соляний шахти. Соляна шахта Сленик Прахова є найбільшою в країні і другий за величиною в Європі. Глибина її 208 метрів, а складається вона з 14 трапецієподібних кімнат з вражаючою висотою близько 60 метрів. Тут можна знайти спортивні площадки, більярдний зал і буфет. Так що незвичайне проведення часу Вам забезпечено, яке доповнюється корисним іонізованим повітрям. Вражаюча колекція скульптур з солі. Можна знайти статую Дечебала - останнього короля Дакії і римського імператора Траяна або інші скульптури з мотивами даків. Музей годин. Колекція настінних і підлогових годин, кишенькових або настільних годинників, а також і різних інструментів вимірювання часу, причому деякі з них відносяться до XVI сторіччя. Тут знаходяться годинник королів і знаменитих особистостей.

Ніч в готелі.

2 день. 18.06

Сніданок.

Переїзд в Бухарест.

Оглядова екскурсія по місту. У перекладі з румунського Бухарест означає "місто радості". З чого ми почнемо екскурсію по місту? Звичайно, з найстарішої і тому найпривабливішої частини Бухареста. Під час екскурсії по Старому місту ми побачимо грандіозний палац Парламенту, помилуємося на Тріумфальну арку, оглянемо історичну Площу Революції. На Площі Революції знаходиться і розкішний готель "Атеней", який є історичною пам'яткою 1914 року побудови. У столиці Румунії галасливі торгові вулиці і колоритні будівлі гармонійно поєднались з затишними кафе, мальовничими парками і садами, які потопають у зелені.

15:00 Трансфер на матч. Самостійне повернення в готель.

Ніч в готелі

3 - 5 день. 19.06 - 21.06

Сніданок.

Переїзд в Констанцу.

Пляжний відпочинок.

6 день. 22.06

Сніданок.

Переїзд в Бухарест.

Вільний час.

18:00 Трансфер на матч. Самостійне повернення в готель. Ніч в готелі.

7 день. 23.06

Сніданок.

11:00 Виїзд до Одеси.

Вартість: 384 €

Вартість туру включає:

• проїзд по маршруту автобусом туристичного класу;

• супровід гіда-керівника по всьому маршруту;

• проживання в готелях категорії 3 * зі сніданками;

• екскурсії зазначені в програмі;

• трансфер на матч.

Не включені у вартість:

квитки на футбол (допомога в придбанні);

страховка (7 євро);

вхідні квитки в об'єкти відвідування.

Вартість: 395 € / чол

ВАЖЛИВО:

• Доплата за одномісне розміщення: + 150 євро / тур;

• Туристи, які подорожують одні, можуть бути розміщені в тримісних номерах;

• Компанія залишає за собою право змінювати кількість, порядок і час екскурсій або замінювати їх на рівноцінні;

• Просимо звернути увагу: гарячі напої в автобусі готуватися НЕ будуть. Під час переїздів кожні 3-3,5 години робляться зупинки, під час яких є можливість придбати гарячі напої в кафе, автогрилях, заправках і т.д.;

• Турист несе фінансову відповідальність за псування майна готелю і автобуса;

• Мінімальна к-ть для виконання факультативної програми 30 чоловік;

• Автобусне обслуговування у вільний час не передбачено;

• Компанія-ОПЕРАТОР залишає за собою право вносити зміни в програму туру без зміни загальної кількості послуг;

Довідки: +38 050 342 92 23 (Viber, Telegram, WhatsApp), [email protected]

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