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Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді

Сьогодні 17:15 335 0
Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді
#Mutua Madrid Open, #WTA, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (21) сенсаційно поступилася єгиптянці Маяр Шериф (72) у матчі другого кола турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 5:7.

Українка двічі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 4 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open — WTA 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Призовий фонд — $8,770,480
Друге коло, 26 квітня

Марта Костюк (Україна) — Маяр Шериф (Єгипет) 2:6, 5:7

Нагадаємо, минулого тижня Костюк дійшла до фіналу турніру в Штутгарті, обігравши трьох представниць топ-10 рейтингу WTA поспіль. Завдяки цьому Марта оновила особистий рекорд у світовому табелі про ранги — 21-ше місце (попередньою найкращою позицією була 26-та).

Слід додати, що інша українка Даяна Ястремська в другому колі Мадрида здобула вольову перемогу над Емільяною Аранго. Також Надія Кіченок успішно стартувала на парному змаганні в столиці Іспанії.

А ось перша ракетка України Еліна Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо. У першому колі Леся Цуренко теж сенсаційно програла 18-річній філіппінці.

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