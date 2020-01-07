Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур до Амстердаму з Києва

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в чудовому стилі виграла відбір на Євро-2020 і тепер ми чекаємо яскравої гри від підопічних Андрія Шевченка у фінальній стадії чемпіонату Європи. Дебютним матчем на Євро стане поєдинок з Голландією. Збірній України потрібна наша підтримка в Амстердамі! Разом з партнерами ми організовуємо тур на цей матч, доповнивши його вражаючою туристичної програмою.
Маршрут: Київ-Варшава (1 ніч) - Познань - нічний переїзд - Амстердам (1 ніч) - Берлін (1 ніч) - нічний переїзд до Києва
День 1. 12.06
Виїзд з Києва
Переїзд в Варшаву.
Ніч в готелі
День 2. 13.06
Сніданок.
Переїзд в Познань.
Оглядова екскурсія по Познані. Це місто приймало Євро-2012. Західна Польща була батьківщиною польської нації. Саме тут, уздовж річки Варти, жили поляни, що дали назву державі. Історичний центр Познані - це Старе місто з його Ринковою площею, будівлею Ратуші, увінчаною гордим орлом, під яким розташувалася вежа з годинником. Там же знаходяться Королівський палац, церква францисканців і церква святого Станіслава і Діви Марії, де проходять концерти органної музики.
Вільний час в Познані для прогулянок по Старому місту, дегустації національної польської кухні в затишних тавернах і ресторанчиках.
22.00 Нічний переїзд в Амстердам.
День 3. 14.06
Переїзд по території Німеччини. Коротка зупинка на сніданок (оплачується самостійно).
11.00 орієнтовний час прибуття в Амстердам. Вільний час в Амстердамі
Заселення в готель.
21:00 Трансфер на матч. Самостійне повернення в готель.
Ніч в готелі.
День 4. 15.06
сніданок
11.00 Переїзд до Берліна
Ніч в готелі
День 5. 16.06
Сніданок
Екскурсія "Великий Берлін"
Індивідуальних особливостей у Берліна багато. Одна з них - наявність не одного, і не двох, а відразу 3-х центрів міста. Це історичний центр, центр Західного Берліна і нова Потсдамська площа. В ході екскурсії ми познайомимося з усіма районами. Ми побачимо: бульвар Курфюрстендамм, меморіальну церкву кайзера Вільгельма, колону Перемоги, палац Бельвю, Потсдамскую площа, фрагменти Берлінської стіни, меморіал "Топографія терору", Чекпойнт Чарлі, Жандарменмаркт, Бебельплатц, Миколаївський квартал, East Side Gallery, Александрплатц, Люстгартен - Музейний острів , Берлінський палац, Берлінський собор, Бранденбурзькі ворота і Паризьку площу, будівлю історичного Рейхстагу
20.00 Нічний переїзд до Києва
День 6. 17.06
Прибуття до Києва після 18.00.
Вартість туру включає:
• проїзд по маршруту автобусом туристичного класу;
• супровід гіда-керівника по всьому маршруту;
• проживання в готелях категорії 3* зі сніданками;
• екскурсії зазначені в програмі;
• трансфер на матч.
415 € / чол
Не включені у вартість:
квитки на футбол (допомога в придбанні)
страховка (7 євро)
вхідні квитки в об'єкти відвідування
ВАЖЛИВО:
• Доплата за одномісне розміщення: + 150 євро / тур;
• Туристи, які подорожують одні, можуть бути розміщені в тримісних номерах;
• Компанія залишає за собою право змінювати кількість, порядок і час екскурсій або замінювати їх на рівноцінні;
• Просимо звернути увагу: гарячі напої в автобусі готуватися НЕ будуть. Під час переїздів кожні 3-3,5 години робляться зупинки, під час яких є можливість придбати гарячі напої в кафе, автогрилях, заправках і т.д.
• Турист несе фінансову відповідальність за псування майна готелю і автобуса.
• Мінімальна к-ть для виконання факультативної програми 30 чоловік.
• Автобусне обслуговування у вільний час не передбачено.
• Компанія-ОПЕРАТОР залишає за собою право вносити зміни в програму туру без зміни загальної кількості послуг.
Довідки: +38 050 342 92 23 (Viber, Telegram, WhatsApp), [email protected]
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