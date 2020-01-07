Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур до Амстердаму з Києва

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в чудовому стилі виграла відбір на Євро-2020 і тепер ми чекаємо яскравої гри від підопічних Андрія Шевченка у фінальній стадії чемпіонату Європи. Дебютним матчем на Євро стане поєдинок з Голландією. Збірній України потрібна наша підтримка в Амстердамі! Разом з партнерами ми організовуємо тур на цей матч, доповнивши його вражаючою туристичної програмою.

Маршрут: Київ-Варшава (1 ніч) - Познань - нічний переїзд - Амстердам (1 ніч) - Берлін (1 ніч) - нічний переїзд до Києва

День 1. 12.06

Виїзд з Києва

Переїзд в Варшаву.

Ніч в готелі

День 2. 13.06

Сніданок.

Переїзд в Познань.

Оглядова екскурсія по Познані. Це місто приймало Євро-2012. Західна Польща була батьківщиною польської нації. Саме тут, уздовж річки Варти, жили поляни, що дали назву державі. Історичний центр Познані - це Старе місто з його Ринковою площею, будівлею Ратуші, увінчаною гордим орлом, під яким розташувалася вежа з годинником. Там же знаходяться Королівський палац, церква францисканців і церква святого Станіслава і Діви Марії, де проходять концерти органної музики.

Вільний час в Познані для прогулянок по Старому місту, дегустації національної польської кухні в затишних тавернах і ресторанчиках.

22.00 Нічний переїзд в Амстердам.

День 3. 14.06

Переїзд по території Німеччини. Коротка зупинка на сніданок (оплачується самостійно).

11.00 орієнтовний час прибуття в Амстердам. Вільний час в Амстердамі

Заселення в готель.

21:00 Трансфер на матч. Самостійне повернення в готель.

Ніч в готелі.

День 4. 15.06

сніданок

11.00 Переїзд до Берліна

Ніч в готелі

День 5. 16.06

Сніданок

Екскурсія "Великий Берлін"

Індивідуальних особливостей у Берліна багато. Одна з них - наявність не одного, і не двох, а відразу 3-х центрів міста. Це історичний центр, центр Західного Берліна і нова Потсдамська площа. В ході екскурсії ми познайомимося з усіма районами. Ми побачимо: бульвар Курфюрстендамм, меморіальну церкву кайзера Вільгельма, колону Перемоги, палац Бельвю, Потсдамскую площа, фрагменти Берлінської стіни, меморіал "Топографія терору", Чекпойнт Чарлі, Жандарменмаркт, Бебельплатц, Миколаївський квартал, East Side Gallery, Александрплатц, Люстгартен - Музейний острів , Берлінський палац, Берлінський собор, Бранденбурзькі ворота і Паризьку площу, будівлю історичного Рейхстагу

20.00 Нічний переїзд до Києва

День 6. 17.06

Прибуття до Києва після 18.00.

Вартість туру включає:

• проїзд по маршруту автобусом туристичного класу;

• супровід гіда-керівника по всьому маршруту;

• проживання в готелях категорії 3* зі сніданками;

• екскурсії зазначені в програмі;

• трансфер на матч.

415 € / чол

Не включені у вартість:

квитки на футбол (допомога в придбанні)

страховка (7 євро)

вхідні квитки в об'єкти відвідування

ВАЖЛИВО:

• Доплата за одномісне розміщення: + 150 євро / тур;

• Туристи, які подорожують одні, можуть бути розміщені в тримісних номерах;

• Компанія залишає за собою право змінювати кількість, порядок і час екскурсій або замінювати їх на рівноцінні;

• Просимо звернути увагу: гарячі напої в автобусі готуватися НЕ будуть. Під час переїздів кожні 3-3,5 години робляться зупинки, під час яких є можливість придбати гарячі напої в кафе, автогрилях, заправках і т.д.

• Турист несе фінансову відповідальність за псування майна готелю і автобуса.

• Мінімальна к-ть для виконання факультативної програми 30 чоловік.

• Автобусне обслуговування у вільний час не передбачено.

• Компанія-ОПЕРАТОР залишає за собою право вносити зміни в програму туру без зміни загальної кількості послуг.

Довідки: +38 050 342 92 23 (Viber, Telegram, WhatsApp), [email protected]

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