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Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні

Сьогодні 20:54 119 0
Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні
#Спортивна гімнастика, #Олег Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Українець Олег Верняєв залишився поза подіумом у вправах на коні на чоловічому чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в італійському Ріміні.

Під час виконання вправи гімнаст припустився помилки та зіскочив з коня. Після цього український атлет з другої спроби продовжив виконувати вправу, однак отримав суттєво нижчу оцінку — 14,200 бала. За підсумками змагання Верняєв посів лише 7 місце. Найкращий результат продемонстрував Ріс Маккленаган (Ірландія) — 15,300 бала.

Результати змагання

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Зазначимо, що у кваліфікації Верняєв набрав найбільшу кількість балів в цій дисципліні — 15,166 бала. Проте помилка не дозволила українцю так само виступити у фіналі.

Нагадаємо, напередодні 30-річний донеччанин здобув срібну нагороду в багатоборстві.

Для Верняєва це 13 медаль на рівні континентальної першості в кар'єрі та перша з 2017 року. З листопада 2020 року до березня 2023 гімнаст був спершу відсторонений, а тоді дискваліфікований через позитивний допінг-тест. У 2023 році виграв апеляцію і термін його дискваліфікації скоротили.

В наступні змагальні дні в українських спортсменів ще будуть шанси отримати нагороди.

27 квітня:

  • Опорний стрибок — Назар Чепурний, Ігор Радівілов;
  • Паралельні бруси — Ілля Ковтун, Назар Чепурний;
  • Вправи на перекладині — Ілля Ковтун;

28 квітня:

  • Фінал командного турніру
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