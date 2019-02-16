Собака справила потребу прямо під час матчу. ВІДЕО

У матчі чемпіонату Аргентини між Росаріо і Рівер Плейтом на полі з'явилася собака.
При цьому вона справила потребу прямо на газоні. Щоб її зловити гру довелося призупинити.
A dog taking a shit on the pitch and temporarily evading capture at Rosario Central vs River Plate pic.twitter.com/ycuFadVHII— Footballers with animals (@ftbllrswanimals) 14 февраля 2019 г.
Нагадаємо, що прекрасну фітнес-модель на пляжі вкусила свиня за апетитну сідницю.
Раніше Путіна травмували на татамі.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua