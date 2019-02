Собака справила потребу прямо під час матчу. ВІДЕО

У матчі чемпіонату Аргентини між Росаріо і Рівер Плейтом на полі з'явилася собака.

При цьому вона справила потребу прямо на газоні. Щоб її зловити гру довелося призупинити.

A dog taking a shit on the pitch and temporarily evading capture at Rosario Central vs River Plate pic.twitter.com/ycuFadVHII