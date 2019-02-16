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Собака справила потребу прямо під час матчу. ВІДЕО

Сьогодні 11:27 Максим Буйдин 277 0
Собака справила потребу прямо під час матчу. ВІДЕО

У матчі чемпіонату Аргентини між Росаріо і Рівер Плейтом на полі з'явилася собака.

При цьому вона справила потребу прямо на газоні. Щоб її зловити гру довелося призупинити.

Нагадаємо, що прекрасну фітнес-модель на пляжі вкусила свиня за апетитну сідницю.

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Джерело - Чемпіон.

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