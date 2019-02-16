Собака справила потребу прямо під час матчу. ВІДЕО

У матчі чемпіонату Аргентини між Росаріо і Рівер Плейтом на полі з'явилася собака.

При цьому вона справила потребу прямо на газоні. Щоб її зловити гру довелося призупинити.

A dog taking a shit on the pitch and temporarily evading capture at Rosario Central vs River Plate pic.twitter.com/ycuFadVHII — Footballers with animals (@ftbllrswanimals) 14 февраля 2019 г.

Нагадаємо, що прекрасну фітнес-модель на пляжі вкусила свиня за апетитну сідницю.

Раніше Путіна травмували на татамі.

Джерело - Чемпіон.

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