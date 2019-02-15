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Прекрасну фітнес-модель на пляжі вкусила свиня за апетитну сідницю. ВІДЕО

Сьогодні 19:47 Максим Буйдин 382 0
Прекрасну фітнес-модель на пляжі вкусила свиня за апетитну сідницю. ВІДЕО

Знаменита фітнес-модель Мішель Левін у своєму Instagram поділилася відео, на якому вона прогулювалася по пляжу, а за нею слідували свині, одна з яких вкусила дівчину за сідницю.

 
 
 
 
 
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🐷🤨🤷🏼‍♀️😂

Публикация от Michelle Lewin (@michelle_lewin)

Нагадаємо, що Харлан у звабливій сукні нагадала про День святого Валентина.

Раніше повідомлялося, що турки в захваті від силікону дружини екс-гравця Динамо.

Джерело - Чемпіон.

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