Прекрасну фітнес-модель на пляжі вкусила свиня за апетитну сідницю. ВІДЕО

Знаменита фітнес-модель Мішель Левін у своєму Instagram поділилася відео, на якому вона прогулювалася по пляжу, а за нею слідували свині, одна з яких вкусила дівчину за сідницю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🐷🤨🤷🏼‍♀️😂 Публикация от Michelle Lewin (@michelle_lewin) 11 Фев 2019 в 12:50 PST

Нагадаємо, що Харлан у звабливій сукні нагадала про День святого Валентина.

Раніше повідомлялося, що турки в захваті від силікону дружини екс-гравця Динамо.

Джерело - Чемпіон.

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