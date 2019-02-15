Прекрасну фітнес-модель на пляжі вкусила свиня за апетитну сідницю. ВІДЕО

Знаменита фітнес-модель Мішель Левін у своєму Instagram поділилася відео, на якому вона прогулювалася по пляжу, а за нею слідували свині, одна з яких вкусила дівчину за сідницю.
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Нагадаємо, що Харлан у звабливій сукні нагадала про День святого Валентина.
Раніше повідомлялося, що турки в захваті від силікону дружини екс-гравця Динамо.
Джерело - Чемпіон.
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