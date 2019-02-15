Путіна травмували на татамі. ВІДЕО. ФОТО

Путін зустрівся з представниками збірних з боксу, дзюдо та вільної боротьби в сочинському спортивному центрі Південь Спорт. Він переодягнувся в кімоно і провів тренування з декількома чемпіонами. Під час спарингу з Мудрановим російський президент пошкодив безіменний палець на правій руці. Проблему вирішили за допомогою звичайного пластиру, після чого Путін продовжив тренування.

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Путин травмировал палец во время спарринга с чемпионом ОИ Бесланом Мудрановым https://t.co/r1mB8B5Gql pic.twitter.com/bSshT8Jobl — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 14 февраля 2019 г.

Нагадаємо, що прихильник Путіна назвав Україну братньою та підтримав Ракицького.

Раніше прес-секретар Путіна поспівчував українським спортсменам.

Джерело - Чемпіон.

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