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Путіна травмували на татамі. ВІДЕО. ФОТО

Сьогодні 18:29 Максим Буйдин 558 0
Путіна травмували на татамі. ВІДЕО. ФОТО

Путін зустрівся з представниками збірних з боксу, дзюдо та вільної боротьби в сочинському спортивному центрі Південь Спорт. Він переодягнувся в кімоно і провів тренування з декількома чемпіонами. Під час спарингу з Мудрановим російський президент пошкодив безіменний палець на правій руці. Проблему вирішили за допомогою звичайного пластиру, після чого Путін продовжив тренування.

Нагадаємо, що прихильник Путіна назвав Україну братньою та підтримав Ракицького.

Раніше прес-секретар Путіна поспівчував українським спортсменам.

Джерело - Чемпіон.

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