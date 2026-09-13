Костюк дебютує у чільній десятці рейтингу, Рибакіна стане першою ракеткою світу: підсумки US Open-2026

У Нью-Йорку завершився останній турнір серії Grand Slam поточного сезону – US Open. Для українських тенісисток він став найменш успішним серед усіх чотирьох мейджорів, адже на трьох попередніх змаганнях наші спортсменки неодмінно діставалися півфіналу.

Проте завдяки специфічній системі підрахунку очок у світовому рейтингу Марта Костюк з наступного тижня встановить особистий рекорд і зафіксує гросмейстерський показник – вперше потрапить до топ-10.

Стосовно безпосередньо результатів US Open, варто відзначити, що обійшлося без гучних сенсацій. Вперше з 1975 року на Відкритій першості США чотири перші сіяні дружно вийшли до півфіналу, при цьому дві перші ракетки планети стали фіналістками.

Про це та інше – докладніше.

Наші

В основній сітці US Open поточного сезону стартували семеро українок, що є повторенням національного рекорду. Забігаючи трохи наперед, скажемо, що кількість наших тенісисток у другому (4) та третьому (3) колах американського мейджору також повторила попередні найкращі досягнення.

Успіхи і проблеми Костюк

Друга ракетка України приїхала до Нью-Йорка, маючи серію з двох поспіль виходів у півфінали турнірів Grand Slam. Це вдалося Марті на Ролан Гаррос та Вімблдоні.

Ще один цікавий статистичний факт полягав у тому, що на чотирьох змаганнях поспіль Костюк програвала виключно майбутнім чемпіонкам. Мова про вже згадані французький та британський турніри Grand Slam та "тисячники" у Торонто та Цинциннаті.

Мав місце і неприємний момент. У Цинциннаті Марта отримала пошкодження зап'ястя, через це на всі матчі у Нью-Йорку виходила із затейпованою правою рукою.

Марта Костюк Getty images

Костюк стартувала на US Open із легкої перемоги над австралійською кваліфаєркою Гантер. У другому колі проти переможниці Відкритої першості США 2017 року Слоан Стівенс Марті довелося відігравати матч-пойнт у другій партії. З цим українка впоралася за допомогою першої подачі, що вчасно увімкнулася.

Поєдинок третього раунду з "нейтральною" Александровою став для нашої тенісистки найкращим на турнірі. Костюк використала свій багатий арсенал ударів із різноманітним обертанням, змушуючи гравчиню атакувального стилю постійно атакувати з незручних м'ячів. Це призводило до великої кількості невимушених помилок Александрової плюс Марта вчасно проводила власні контратаки.

Підсумком стали лише 5 відданих геймів представниці топ-20 рейтингу WTA за матч.

На жаль, реванш зі півфінал Вімблдона у чешки Носкової взяти не вдалося. Драматичний поєдинок, у якому Костюк відіграла два матч-пойнти на прийомі в другій партії й таки зрівняла рахунок за сетами, довести до перемоги не вдалося. Ще чотири ліквідовані матч-пойнти у вирішальній партії показують, що українка боролася до останнього, та все ж програла.

Під час зустрічі кидалася у вічі велика кількість коротких ударів з сильним обертанням від Костюк, які часто-густо перетворювалися на атаки Носкової та виграні нею розіграші. Здавалося, що справа у неправильно обраній тактиці, однак після матчу Марта повідомила, що план на гру довелося змінювати прямо на корті через гострий біль у травмованій руці.

Зазначимо, що за статистичними показниками (ейси, подвійні, вінерси, невимушені помилки) українка мала серйозну перевагу над суперницею. За грою ж спостерігалося прямо протилежне. Вкотре доводиться констатувати, що до аналізу статистики в тенісі варто підходити акуратно та обережно.

Пошкодження виявилося пов'язаним із перенавантаженням зап'ястя, тож тенісистці довелося трохи відпочити від ракетки. Наступного тижня Костюк у статусі першої сіяної має виступати у Гвадалахарі, скоро стане зрозумілим, чи вдалося їй залікувати травму так швидко.

Хоча серія з півфіналів Слемів перервалася, в оновленому рейтингу 14 вересня Костюк дебютує у топ-10. Це пов'язано з тим, що її конкурентка, американка Анісімова, не зуміла захистити очки за минулорічний фінал US Open, програвши у третьому колі, і втратила одразу 1170 залікових пунктів.

У Чемпіонській гонці, яка слугує свого роду кваліфікацією на Підсумковий турнір для визначення восьми найкращих тенісисток за результатами сезону, Марта залишилася дев'ятою. В кінцівці сезону українці непросто буде відіграти 549 очок від чешки Мухової та при цьому не пропустити повз себе польку Швьонтек, маючи над нею перевагу у 267 пунктів.

Півфінал міксту і невдача в одиночці Світоліної

У найкращої тенісистки України друга половина сезону виходить не дуже вдалою. Особливо, якщо порівнювати її з першими п'ятьма місяцями року. Після поразки в першому колі Вімблдона Еліна мала час для відпочинку і з новими силами увійшла до боротьби на "тисячнику" в Торонто. Там Світоліна досягла півфіналу, однак пошкодила правий гомілкостоп.

Перед третім колом у Цинциннаті після епічної перемоги у другому раунді довелося зніматися, тож питання здоров'я було головним для Еліни перед US Open.

Під час виступів у міксті, який другий рік поспіль проводиться на американському мейджорі перед стартом основних сіток змагань, Світоліна виглядала готовою до турніру. Разом із чоловіком Гаелем Монфісом українка дійшла до півфіналу, обігравши на шляху перших ракеток у чоловічому та жіночому парному розрядах, чешку Синякову та британця Паттена.

Подружжя заробило за цей виступ 250 тисяч доларів – непоганий внесок у сімейний бюджет.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс Getty images

В одиночному розряді якісно Світоліна провела лише перший матч – проти аргентинки Сьєрри. У другому колі їй довелося мучитися три сети з далеко не найсильнішою австралійкою Джойнт, а в третьому раунді сталася неприємна в усіх сенсах поразка від "нейтральної" Калінскої.

Попри невдачу, Еліна заробила 120 очок у рейтинг WTA, адже минулого сезону вилетіла у першому колі US Open і на цьому завершила сезон. Такого доробку вистачило для того, щоб обійти у жіночому табелі про ранги чешку Мухову і польку Швьонтек, які також виступили в Нью-Йорку не найкращим чином і очки втратили.

З наступного тижня Світоліна підніметься на сьому позицію світового рейтингу й уперше в історії в топ-10 перебуватимуть одразу дві представниці України.

У Чемпіонській гонці Еліна перебуває на шостому місці і близька до того, щоб уперше з 2019 року потрапити на WTA Finals, який цього року відбуватиметься в Індіан-Веллсі.

Рекорд Стародубцевої

Юлії Стародубцевій перед US Open вдалося на турнірі в Монтерреї дійти до чвертьфіналу та перервати серію з шести поразок, яка тривала ще з трав'яного відрізку сезону. Тому на неї покладалися певні сподівання на американському мейджорі.

Юлія стартувала зі впевненої перемоги над німкенею Зайдель. А в другому колі українка влаштувала епічну битву з відомою грекинею Саккарі.

Програвши першу партію, у другій Стародубцева відіграла 3 матч-пойнти на прийомі, перевела гру на тай-брейк і перемогла у ньому. Саккарі відверто розклеїлася й провалила третій сет, однак за рахунку 5:1 Юлію стали хапати судоми на власній подачі, через що їй навіть довелося подавати з руки. Все ж, вдалося матч довести до перемоги і дебютувати у третьому колі US Open.

Юлія Стародубцева Getty images

Там Стародубцева зуміла дати справжній бій Єлені Рибакіній, яку вже перемагала на цьогорічному Ролан Гаррос. На тай-брейку першого сету українка не реалізувала сет-пойнт, а в другій партії фаворитка використала свою психологічну перевагу.

Цього результату з запасом вистачило, щоб з наступного тижня дебютувати у топ-50 рейтингу WTA на 43 позиції. На Ролан Гаррос тенісистка казала, що її хлопець пообіцяв освідчитися коханій, якщо та увійде до першої півсотні рейтингу. Чекаємо фіналу цієї романтичної історії.

Друге коло Олійникової

Найбільше з українок пощастило зі стартовою суперницею Олександрі Олійниковій. Їй для дебюту в основній сітці US Open дісталася американка Брантмаєр з п'ятої сотні рейтингу. Не без проблем, але українка здобула перемогу.

У другому колі Олійникова створила певні незручності своїй тезці філіппінці Еалі, яка зараз на великому підйомі. У другій партії ґрунтові напівгірки українки ставали причиною частих помилок суперниці, однак виграти хоча б партію Олександрі не вдалося.

Одна перемога на мейджорі принесе Олійниковій найвище в кар'єрі 41 місце в оновленому рейтингу WTA.

Олександра Олійникова Getty images

Проте вона отримала й неприємну новину. З остаточного варіанту заявки команди України на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг, який в кінці вересня відбудеться у Китаї, прізвище Олександри прибрали. Тенісистка вже заявила, що причини цього лежать не у спортивній площині, адже останнім часом Олійникова чимало критикувала в інтерв'ю партнерок по збірній.

Ми вже аналізували це питання і продовжуємо вважати Дар'ю Снігур кращою кандидаткою саме для виступу на хардовому покритті Шеньчженя.

Три поразки на старті

Сама Снігур, хоч і поступилася у першому колі "нейтральній" Шнайдер, навряд чи заслуговує на критику. Обіграти більш класну суперницю за умови не найкращого самопочуття шансів було мінімум.

Попри такий результат, Дар'я встановить особистий рекорд у рейтингу, розмістившись на 42 позиції одразу за Олійниковою і перед Стародубцевою.

Дар'я Снігур WTA

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська програли кваліфаєркам, відповідно, японці Сакацуме та італійці Стефаніні. Підсумок цих локальних невдач виявився різним.

Ястремська продовжить перебувати у другій сотні рейтингу, а ось Калініній, яка другу половину минулого сезону лікувалася від травми, до грудня жодних очок захищати не потрібно, на відміну від більшості конкуренток.

Ангеліна з понеділка повернеться у топ-50 і таким чином, вперше в історії одразу шестеро українок одночасно знаходитимуться у першій півсотні рейтингу WTA. Більше представниць там буде тільки в США та Чехії – по 8.

Боротьба за титул і статус

Після всіх несподіванок на великих турнірах за останні місяці US Open-2026 виявився на диво прогнозованим. Ми вже згадували на початку матеріалу про чотирьох перших сіяних у півфіналах, а до головного матчу дійшли дві перші ракетки світу. Американкам Гофф і Пегулі, попри шалену підтримку домашніх трибун, до фіналу пробитися не вдалося.

Конкуренцію за лідерство в рейтингу Єлена Рибакіна виграла в Аріни Сабалєнки ще завдяки виходу в півфінал турніру. "Нейтралка" майже два роки безперервно перебувала на вершині, і ось нарешті часи змінилися.

Протистояння набувало принциповості ще через те, що у фіналі Australian Open сильнішою виявилася Рибакіна. Сабалєнка реваншувалася в Індіан-Веллсі та Маямі, однак "тисячники" не йдуть у порівняння зі Слемами.

У Нью-Йорку, як і в Мельбурні, суперницям довелося провести на корті усі три сети, і казахстанка знов перемогла. Цього разу обійшлося без камбеку: Рибакіна просто загалом виглядала сильнішою навіть зі своїми 47% влучання першої подачі.

Єлена здобула свій третій титул Grand Slam і на один трофей відстає від своєї суперниці за фіналом.

Прорив турніру

Китаянку Чжен Ціньвень не віднесеш до новачків на вирішальних стадіях великих турнірів. Вона є олімпійською чемпіонкою Парижа, грала у фіналі Australian Open-2024 та майже півтора року входила до топ-10 рейтингу WTA.

Однак після травми ліктя у середині минулого сезону та перенесеної операції повернутися до звичного рівня їй не вдавалося. US Open Чжен розпочала на 121 позиції й змушена була проходити кваліфікацію.

З урахуванням відбіркового турніру, китаянка у Нью-Йорку здобула 7 поспіль перемог, з яких 4 були трисетовими. Зокрема, Чжен здолала Медісон Кіз та Ігу Швьонтек і поступилася у майже рівному чвертьфіналі майбутній чемпіонці Рибакіній.

Найближчі змагання на батьківщині спортсменки покажуть, чи дійсно вона готова до повернення в еліту.

Що далі?

Як ми уже зазначили, головні турніри найближчого місяця відбудуться у Китаї. З кінця вересня по середину жовтня пройдуть "тисячники" в Пекіні та Ухані.

Перед цим вісім найкращих збірних у китайському Шеньчжені визначать володарку Кубку Біллі Джин Кінг. Вдруге поспіль у фінальному раунді (22-27 вересня) візьме участь збірна України.

Марта Костюк, якщо їй дозволить здоров'я, з 14 числа виступить на турнірі WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі, де вона отримала перший номер посіву.