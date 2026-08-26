Взяла реванш за Ястремську: Стародубцева пробилась до 1/4 фіналу турніру в Монтерреї

Юлія Стародубцева (74) вийшла у третє коло турніру серії WTA 500 в Монтерреї, обігравши представницю Індонезії Дженіс Тжен (35).

Гра тривала 1 годину 51 хвилину та завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

За поєдинок українка п'ять разів подала навиліт, зробила дві подвійні помилки та записала собі в актив чотири брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила три помилки на подачі й один брейк.

Monterrey Open – WTA 500

Монтеррей, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,206,446

1/8 фіналу, 26 серпня

Дженіс Тжен (Індонезія) – Юлія Стародубцева (Україна) 4:6, 3:6

Зазначимо, що це було перше очне протистояння між тенісистками. В попередньому раунді турніру індонезійка пройшла Даяну Ястремську.

У наступному колі змагань Стародубцева зіграє з переможницею пари Панна Удварді (76) – Елізе Мертенс (24).