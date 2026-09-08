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Українські тенісистки встановили абсолютний рекорд представництва в топ-50 світового рейтингу

Станіслав Матусевич — 8 вересня 2026, 11:10
Українські тенісистки встановили абсолютний рекорд представництва в топ-50 світового рейтингу
ФТУ

Вперше в історії шестеро українських тенісисток одночасно увійдуть до числа 50 найкращих у рейтингу WTA.

Двоє з них – Еліна Світоліна та Марта Костюк – розпочнуть наступний тиждень у топ-10, і це також історична подія для вітчизняного тенісу.

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Окрім них, ще четверо гравчинь перебуватимуть у п'ятому десятку жіночого табелю про ранги. На поточний момент у лайв-рейтингу Олександра Олійникова посідає 41 місце, Дар'я Снігур – 42-ге, Юлія Стародубцева – 43-тє, Ангеліна Калініна – 47-ме. Причому для Олійникової та Стародубцевої такі позиції є особистими рекордами.

Обійти чотирьох наших тенісисток за підсумками US Open може тільки китаянка Чжен Ціньвень, яка напередодні вийшла до чвертьфіналу.

Більше за українок представниць у першій півсотні рейтингу матимуть лише дві країни – США та Чехія – по 8 спортсменок.

Попереднім рекордом представництва українських тенісисток у топ-50 було 5 спортсменок. Два тижні тому там знаходилися Світоліна, Костюк, Снігур, Олійникова та Калініна.

Нагадаємо, що найкращий результат серед українок на US Open продемонструвала Марта Костюк, яка дійшла до 1/8 фіналу. У третьому колі боротьбу завершили Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

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