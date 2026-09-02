Костюк обіграла екстретю ракетку світу і вийшла у третє коло US Open

Марта Костюк (11) вийшла у третє коло US Open, обігравши в матчі другого раунду екстретю ракетку світу і переможницю американського мейджору-2017 Слоан Стівенс (208).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 7:5.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Друге коло, 2 вересня

Марта Костюк (Україна) – Слоан Стівенс (США) 6:1, 7:5

Суперниці зустрічалися вдруге за останні два тижні, обидва рази перемогла українка. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Кімберлі Біррелл (71, Австралія) та Єкатериною Александровою (19, -).

Найкращим результатом Марти на US Open є торішній вихід в 1/8 фіналу змагань.

Нагадаємо, що до другого кола у Нью-Йорку вийшли українки Еліна Світоліна (9), Юлія Стародубцева (58) та Олександра Олійникова (46). Перша ракетка України проведе свій поєдинок в ніч на 3 вересня за київським часом.

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