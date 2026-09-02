Костюк обіграла екстретю ракетку світу і вийшла у третє коло US Open
Марта Костюк (11) вийшла у третє коло US Open, обігравши в матчі другого раунду екстретю ракетку світу і переможницю американського мейджору-2017 Слоан Стівенс (208).
Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 7:5.
Марта Костюк (Україна) – Слоан Стівенс (США) 6:1, 7:5
Суперниці зустрічалися вдруге за останні два тижні, обидва рази перемогла українка. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Кімберлі Біррелл (71, Австралія) та Єкатериною Александровою (19, -).
Найкращим результатом Марти на US Open є торішній вихід в 1/8 фіналу змагань.
Нагадаємо, що до другого кола у Нью-Йорку вийшли українки Еліна Світоліна (9), Юлія Стародубцева (58) та Олександра Олійникова (46). Перша ракетка України проведе свій поєдинок в ніч на 3 вересня за київським часом.
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