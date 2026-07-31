Питань багато, відповідей немає: що не так із заявкою збірної України на КБДК

31 липня жіночі тенісні збірні, які виступлять у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг (КБДК) у кінці вересня в китайському Шеньчжені, оприлюднили попередні заявки на турнір. Назвала свій склад і команда України.

Зрозуміло, що в ньому опинилися дві перші ракетки нашої країни, Еліна Світоліна і Марта Костюк. Якщо не станеться форс-мажору, саме вони зіграють усі одиночні матчі.

Еліна Світоліна (зліва) і Марта Костюк ФТУ

Більшістю інших прізвищ капітан збірної Ілля Марченко здивував не тільки мене, а й чималу кількість тенісних уболівальників, судячи з коментів на українських спортивних сайтах.

До п'ятірки тенісисток потрапила, наприклад, Даяна Ястремська. Одеситка проводить відверто невдалий сезон, в якому в її активі лише титул на челенджері в Пармі. На всіх інших турнірах, окрім найпершого, у січні в Брісбені, Ястремська не змогла виграти більше одного матчу.

Ба більше, зараз тенісистка призупинила виступи через травму плеча й поки невідомо, коли вона повернеться до гри. Чвертьфінал КБДК не скоро, майже за два місяці, однак ще потрібно набрати форму після відновлення.

Натомість немає в заявці Дар'ї Снігур і Юлії Стародубцевої (про неї поговоримо трохи нижче). Снігур проводить свій найкращий сезон у кар'єрі, наразі є третьою ракеткою України, а минулого тижня дісталася до першого в житті фіналу турніру WTA 250 у Празі. Змагання у столиці Чехії проводилося на харді, і саме на цьому покритті проходитиме фінал КБДК.

Так, Снігур ще жодного разу не викликалася до збірної, але Олександра Олійникова, яка присутня у заявці, приїде до команди лише вдруге. Найголовнішим же є те, що майже всі успіхи Олександри пов'язані з виступами на ґрунті. Олійникова сама не раз підкреслювала, що грати на харді не любить.

Зараз ми підійшли до найцікавішого.

До заявки не потрапила одна з двох наших парниць, Надія Кіченок. Її сестра Людмила у списку є. Вважаю, що це пов'язано зі скандалом навколо Надії та Юлії Стародубцевої на весіллі ексросіянки, а нині австралійки Дар'ї Касаткіної. Наші тенісистки "відзначилися" танцями під російські пісні в компанії "нейтралок" Андрєєвої та Павлюченкової.

Згодом Стародубцева пояснила свій вчинок, а Кіченок вибачилася. Однак осад, звісно, залишився.

Якщо гравчині не потрапили до заявки збірної України саме через ту історію, це можна зрозуміти. Однак дізнатися справжню причину немає можливості, адже капітан команди Ілля Марченко відмовився коментувати свій вибір тенісисток.

Ілля Марченко ФТУ

У спорті важливою є комунікація між спортсменами, капітанами, тренерами та уболівальниками. Адже саме заради останніх проводяться усі без винятку змагання.

Наприклад, наш майбутній суперник по чвертьфіналу КБДК, збірна Бельгії, не включила до своєї заявки першу ракетку країни, Елізе Мертенс. Проте в команді розраховують, що лідерка доєднається до колективу залежно від свого стану та результатів на північноамериканських турнірах.

Чітко та зрозуміло. А що у нас?

Фактична відмова коментувати заявку збірної від Марченка виглядає необхідністю якось реагувати на скандал навколо Кіченок та Стародубцевої, але зробити це тихенько, поки він не забудеться. А потім, можливо, повернути все назад?

Дивно виглядає і ситуація з відсутністю Снігур. Як на мене, очевидно, що зараз на харді вона виглядає значно сильнішою за Олійникову. Таким чином Марченко хоче підтримати Олександру в її боротьбі з WTA за можливість доносити тенісному світу правду про війну в Україні? Чи з Дар'єю не вийшло домовитися? Чи справа в чомусь геть іншому?

У відповідь – спроба уникнути відповіді. І це дивує не менше за деякі прізвища в попередній заявці збірної України.