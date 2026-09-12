Костюк виступить на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі у статусі першої сіяної

Українська тенісистка Марта Костюк (11) наступного тижня зіграє на хардовому турнірі серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. Спортсменка отримала перший номер посіву, оскільки має найвищий рейтинг серед учасниць змагань.

Костюк розпочне боротьбу з другого кола. Її суперницею на цій стадії стане переможниця матчу між Татьяною Марією (83, Німеччина) та Тейлор Таунсенд (96, США).

У кваліфікації турніру у Гвадалахарі виступлять дві інші українки. Катаріна Завацька (246) зіграє проти американки Леї Ма (287).

Перший поєдинок рівня WTA проведе 15-річна Софія Бєлінська (1200). Її суперницею у півфіналі відбіркових змагань стане японка Нао Хібіно (228). Бєлінська отримала вайлд-кард у кваліфікацію за перемогу на турнірі UTR у Делрей-Біч, організованому агенцією, яка займається проведенням турніру у Гвадалахарі.

Нагадаємо, що попереднім змаганням для Костюк став US Open, на якому українка дійшла до 1/8 фіналу. Завдяки цьому результату з наступного тижня Марта дебютує в топ-10 світового рейтингу.