Усе про рейтинги WTA та ATP: коли з'явилися, як змінювалися та формуються сьогодні

Переважна більшість спортивних уболівальників слідкують або хоча б чули про світові тенісні рейтинги – ATP (Association of Tennis Professionals) у чоловіків і WTA (Women's Tennis Association) у жінок, проте виявляється, що далеко не всі знають, як влаштована система.

Чому, наприклад, гравець може вилетіти у першому ж колі представницького турніру, а вже в оновленому рейтингу опиняється на куди вищій позиції – історія навіть знає випадки, коли за подібної ситуації тенісист ставав першою ракеткою світу.

Отже, розберімося, як влаштований тенісний рейтинг.

Коли з'явилися рейтинги WTA і ATP

Але для початку невеличкий екскурс в історію. Професійні тенісні рейтинги вперше було впроваджено у 70-х роках 20 сторіччя. Рейтинг ATP вперше було опубліковано 23 серпня 1973 року. Першою першою ракеткою світу у чоловіків став румун Іліє Настасе. За трохи більш як 2 роки, 5 листопада 1975 року, американка Кріс Еверт очолила новостворений жіночий WTA.

Як еволюціонували тенісні рейтинги

Спочатку рейтинги рахувалися не за сумою набраних очок, а за середнім статистичним. Сума балів ділилася на кількість зіграних турнірів, з додаванням бонусів за перемоги над топ-суперниками. Цей метод мав серйозний недолік: тенісисти могли зіграти лише кілька турнірів, виграти їх, мати високий середній бал і уникати інших змагань, штучно тримаючись у топі.

Сучасна система нарахування

На початку 1990-х було впроваджено систему, яка використовується й зараз. Обидві асоціації перейшли на кумулятивну систему за рік (класифікація очок за попередні 52 тижні, rolling 52-week system). Якщо гравець виграв турнір торік, то за рік ці очки "згорають", якщо він їх не захистив. Це змусило топ-спортсменів грати стабільно протягом усього сезону. Саме через це і можливі варіанти, які ми згадали на початку статті – тенісист (-ка) вилітав на ранніх стадіях, однак опинявся вище.

Як це працює:

Марта Костюк перед US Open була 11-ю ракеткою світу з 3980-ма очками. Амананда Анісімова посідала 10-те місце (4566).

На US Open-2025 українка дісталася 4-го кола, це 240 очок. Цьогоріч Костюк повторила результат і захистила свої очки, тобто вийшла в нуль. Американка ж зіграла у фіналі американського мейджора 2025 року. Це 1300 очок (віднялися в live-рейтингу перед турніром) та тенісистка вилетіла у 3-му колі цьогоріч (130 очок).

Анісімова: 4533 – 1300 + 130 = 3363;

Костюк: 3980 – 240 + 240 = 3 980.

Скрин рейтингу в реальному часі

Схожа ситуація і з новою лідеркою світового тенісу Єлєною Рибакіною, яка в оновленому рейтингу посідатиме перше місце, попри те, що і Рибакіна, і уже екслідерка Аріна Сабалєнка зіграють у півфіналі US Open.

Уже у 2000-х ввели так зване блокування обов'язкових турнірів. З'явилися обов'язкові турніри (Masters 1000 та Grand Slam), за пропуск яких без поважної причини (наприклад, травми) гравцям почали нараховувати "бублики" або штрафні нульові бали.

Змінювалося і співвідношення "ваги" балів: турніри Grand Slam завжди залишалися вершиною (2000 очок), проте в різні роки трохи коригували очки за фінали чи ранні стадії на "тисячниках" та 500-ках заради більшої конкурентної щільності.

Чемпіонська гонка

(Champions Race) офіційно запровадили у 2000 році (анонсували її наприкінці 1999-го як частину нової стратегії "21st Century Tennis").

До цього існувала лише класична 52-тижнева рейтингова система (яка нині називається Entry Ranking). Керівництво ATP вважало, що звичайному вболівальнику складно розібратися в нюансах "згоряння" торішніх очок за попередній рік.

Як це працювало:

Усі гравці розпочинали календарний рік із нулем очок .

Рейтинг показував виключно результати тенісистів тут і зараз — тобто набрані бали протягом поточного сезону (з січня по листопад).

Саме за результатами Чемпіонської гонки визначалися 8 учасників Підсумкового турніру року (і хто стане першою ракеткою за підсумками календарного року).

Певний час у чоловіків та жінок існувало одразу два паралельні рейтинги: звичайний (поточний тижневий) та гонка. Проте згодом від практики двох паралельних офіційних списків для одиночного розряду відмовилися, залишивши класичну систему накопичення за 52 тижні як основну, тоді як поняття "гонки" (Race) перетворилося на динамічний сезонний залік, який показує боротьбу саме за путівки на Підсумковий турнір, який, нагадаємо, у 2018 році виграла українська тенісистка Еліна Світоліна.

Саме Світоліна має найкращий рейтинг в історії вітчизняного тенісу. У травні 2017 року одеситка піднялася на третю сходинку. У чоловіків рекордсменом є Андрій Медведєв (4).