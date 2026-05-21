Турнірна сітка і посів у тенісі: як формуються та на що впливають

"Світоліна посіяна на турнірі під десятим номером" або "Ястремська не потрапила у посів".

Усі, хто хоча б поверхнево слідкує за великим тенісом, не говорячи про фанатів гри, постійно чують або читають подібні репліки.

Напевне, лише найвідданіші тенісні фанати достеменно розуміються на деталях тенісного посіву. Переважна більшість пересічних уболівальників, або тих, хто слідкує виключно за успіхами українських спортсменів, навряд колись задумувалась, що таке посів, як він формується, на що впливає та інші його особливості.

А часто – посів може мати ключове значення для просування тенісиста турнірним шляхом.

Що таке посів у тенісі

Це принцип розміщення гравців у турнірній сітці, який запобігає зустрічам найкращих тенісистів світу на ранніх стадіях змагань. Оскільки найбільшу увагу глядачів привертають матчі топових гравців, сітка формується таким чином, щоб умовні Сіннер та Алькарас зійшлися один з одним якомога пізніше.

Таким чином сильні гравці отримують певні привілеї у вигляді відносно легких суперників на початкових стадіях змагань.

До посіву залежно від статусу турніру потрапляє визначена кількість тенісистів із найвищим поточним рейтингом. Усі інші учасники мають однаковий статус і отримують місце в турнірній сітці методом сліпого жеребкування.

Розпочнемо розповідь про посів із найпрестижніших тенісних змагань категорії Grand Slam.

В основній сітці кожного з чотирьох мейджорів (Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдон, US Open) беруть участь по 128 тенісистів і тенісисток. Всі стартують з 1/64 фіналу, а це означає, що для завоювання титулу необхідно виграти 7 зустрічей.

Список сіяних тенісистів формується за тиждень до старту турніру на основі актуального рейтингу. Через це та можливі травми когось із сіяних гравців посів та офіційний рейтинг можуть відрізнятися.

Сітка ділиться на рівні половини, які називаються верхньою і нижньою.

Сіяний 1 очолює верхню половину, 2 – нижню. Ці двоє гравців можуть зустрітися лише у фіналі змагань.

Сіяні 3-4 за допомогою жеребкування розміщуються кожен у одній з половин сітки таким чином, щоб зустрітися з першим чи другим номерами не раніше за півфінал.

Сіяні 5-8 за допомогою жеребкування розміщуються в кожній половині сітки (двоє – у верхній частині, двоє – у нижній) так, щоб виходити на сіяних під номерами 1-4 у чвертьфіналі.

Сіяні 9-12 за допомогою жеребкування розміщуються в кожній половині сітки (двоє – у верхній частині, двоє – у нижній) так, щоб виходити на сіяних під номерами 5-8 у четвертому колі.

Сіяні 13-16 за допомогою жеребкування розміщуються в кожній половині сітки (двоє – у верхній частині, двоє – у нижній) так, щоб виходити на сіяних під номерами 1-4 у четвертому колі.

Сіяні 17-24 за допомогою жеребкування розміщуються в кожній половині сітки (четверо – у верхній частині, четверо – у нижній) так, щоб виходити на сіяних під номерами 9-16 у третьому колі.

Сіяні 25-32 за допомогою жеребкування розміщуються в кожній половині сітки (четверо – у верхній частині, четверо – у нижній) так, щоб виходити на сіяних під номерами 1-8 у третьому колі.

Як бачимо, стратегічно різниця між 16 та 17 номерами, або 24-м та 25-м доволі серйозна. Ніхто не хоче грати проти топового суперника на ранній стадії престижного турніру з великими шансами вилетіти.

Усі інші, несіяні учасники, можуть потрапити на будь-якого суперника, включно з першою ракеткою світу, вже у першому колі змагань.

На турнірах АТР/WTA 1000 принципи посіву залишаються такими самими, з однією ремаркою. 32 сіяні в сучасному тенісі тут пропускають перше коло, стартуючи з другого раунду. Належність до найсильніших має свої плюси.

Менш престижні турніри категорій АТР/WTA 500, 250, 125 та змагання ITF зазвичай складаються з 5 раундів і стартують з 1/16 фіналу. За таких умов у посів потрапляють лише 8 найбільш рейтингових тенісисти.

Уже в неділю, стартує найпрестижніший грунтовий турнір із серії Grand Slam – Ролан Гаррос (Roland Garros) або Відкритий чемпіонат Франції. В основній сітці жіночого одиночного турніру візьмуть участь 7 представниць (повторення національного рекорду) України.

Восьмою представницею України може стати Катаріна Завацька, яка зіграє у фіналі кваліфікації.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна та Марта Костюк – серед головних фавориток турніру в столиці Франції.

Детально слідкувати за перебігом турніру можна у спеціальному розділі. Кореспондент Чемпіона працює з місця подій і на вас чекають ексклюзиви прямо з Парижа.