Чжен Ціньвень вдруге поспіль відігралася з 0:5 і вийшла у чвертьфінал US Open

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень (121), яка пройшла кваліфікацію на US Open, із камбеком вийшла у чвертьфінал турніру, обігравши в матчі 1/8 фіналу польку Ігу Швьонтек (8).

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.

У першій партії Чжен поступалася 0:5, однак зуміла взяти 7 геймів поспіль. В матчі третього кола проти американки Медісон Кіз (24) китаянка спромоглася зробити те саме у вирішальному третьому сеті.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

1/8 фіналу, 7 вересня

Чжен Ціньвень (Китай) – Іга Швьонтек (Польща) 7:5, 6:3

Тенісистки зустрічалися вдев'яте, китаянка здобула дві перемоги. Єдиний успіх до звітного поєдинку Чжен святкувала у півфіналі Олімпіади в Парижі, де зрештою стала чемпіонкою.

У чвертьфіналі Ціньвень зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої (5), яка здолала представницю Австрії Анастасію Потапову (25) з рахунком 5:7, 6:4, 6:3.

Нагадаємо, напередодні жіночий одиночний розряд US Open залишила остання українка, Марта Костюк (11).