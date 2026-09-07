Чжен Ціньвень вдруге поспіль відігралася з 0:5 і вийшла у чвертьфінал US Open
Китайська тенісистка Чжен Ціньвень (121), яка пройшла кваліфікацію на US Open, із камбеком вийшла у чвертьфінал турніру, обігравши в матчі 1/8 фіналу польку Ігу Швьонтек (8).
Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.
У першій партії Чжен поступалася 0:5, однак зуміла взяти 7 геймів поспіль. В матчі третього кола проти американки Медісон Кіз (24) китаянка спромоглася зробити те саме у вирішальному третьому сеті.
Чжен Ціньвень (Китай) – Іга Швьонтек (Польща) 7:5, 6:3
Тенісистки зустрічалися вдев'яте, китаянка здобула дві перемоги. Єдиний успіх до звітного поєдинку Чжен святкувала у півфіналі Олімпіади в Парижі, де зрештою стала чемпіонкою.
У чвертьфіналі Ціньвень зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої (5), яка здолала представницю Австрії Анастасію Потапову (25) з рахунком 5:7, 6:4, 6:3.
Нагадаємо, напередодні жіночий одиночний розряд US Open залишила остання українка, Марта Костюк (11).