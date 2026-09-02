Олійникова четвертою з українок вийшла до другого кола US Open

Олександра Олійникова (46) вийшла у друге коло US Open, обігравши у стартовому матчі володарку вайлд-кард зі США Різ Брантмаєр (431).

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

Перша партія проходила з перевагою Олійникової. Суперниця ніяк не могла пристосуватися до постійних змін ритму гри українки. Олександра повела 5:2, дозволила суперниці зробити зворотній брейк, після чого успішно прийняла на сет – 6:4.

У другій партії наздоганяти довелося вже Олійниковій. Брантмаєр двічі виходила вперед із брейком, проте три останні гейми зустрічі залишилися за нашою тенісисткою – знову 6:4.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 4 брейки.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 2 вересня

Олександра Олійникова (Україна) – Різ Брантмаєр (США) 6:4, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Олійникова зіграє проти сильнішої в матчі між Александрою Еалою (17, Філіппіни) та Мері Стояною (122, США).

Олександра дебютувала в основній сітці американського мейджора, і. відповідно, вперше пройшла до другого кола.

Нагадаємо, що на US Open успішно стартували українки Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11) і Юлія Стародубцева (58), натомість Даяна Ястремська (113), Ангеліна Калініна (51) та Дар'я Снігур (45) свої матчі першого раунду програли.