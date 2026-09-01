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Стародубцева приєдналася до Світоліної та Костюк у другому колі US Open

Станіслав Матусевич — 1 вересня 2026, 23:08
Стародубцева приєдналася до Світоліної та Костюк у другому колі US Open
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (58) стала третьою представницею України, яка зуміла подолати стартове коло US Open. Українка впевнено перемогла німкеню Еллу Зайдель (123).

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:2.

Початок зустрічі було перенесено майже на 4 години через дощ у Нью-Йорку. Коли ж погода дозволила тенісисткам вийти на корт, Стародубцева мала повну перевагу. Юлія не втратила жодної своєї подачі та пройшла у друге коло змагань.

За поєдинок Стародубцева 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 7 помилок на подачі та не реалізувала усі 5 брейк-пойнтів.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 1 вересня

Юлія Стародубцева (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) 6:2, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, українка має дві перемоги. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти сильнішої в матчі між грекинею Марією Саккарі (35) та американкою Робін Монтгомері (187).

Юлія вперше в кар'єрі подолала перше коло американського мейджору.

Нагадаємо, що на US Open успішно стартували українки Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11), натомість Даяна Ястремська (113), Ангеліна Калініна (51) та Дар'я Снігур (45) свої стартові матчі програли.

В ніч на 2 вересня свій стартовий матч має провести Олександра Олійникова (46).

US Open Юлія Стародубцева

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