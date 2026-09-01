Стародубцева приєдналася до Світоліної та Костюк у другому колі US Open

Юлія Стародубцева (58) стала третьою представницею України, яка зуміла подолати стартове коло US Open. Українка впевнено перемогла німкеню Еллу Зайдель (123).

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:2.

Початок зустрічі було перенесено майже на 4 години через дощ у Нью-Йорку. Коли ж погода дозволила тенісисткам вийти на корт, Стародубцева мала повну перевагу. Юлія не втратила жодної своєї подачі та пройшла у друге коло змагань.

За поєдинок Стародубцева 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 7 помилок на подачі та не реалізувала усі 5 брейк-пойнтів.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 1 вересня

Юлія Стародубцева (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) 6:2, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, українка має дві перемоги. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти сильнішої в матчі між грекинею Марією Саккарі (35) та американкою Робін Монтгомері (187).

Юлія вперше в кар'єрі подолала перше коло американського мейджору.

Нагадаємо, що на US Open успішно стартували українки Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11), натомість Даяна Ястремська (113), Ангеліна Калініна (51) та Дар'я Снігур (45) свої стартові матчі програли.

В ніч на 2 вересня свій стартовий матч має провести Олександра Олійникова (46).