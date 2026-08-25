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Світоліна та Монфіс обіграли перших ракеток світу та вийшли у півфінал міксту на US Open

Станіслав Матусевич — 25 серпня 2026, 21:10
Світоліна та Монфіс обіграли перших ракеток світу та вийшли у півфінал міксту на US Open
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс обіграли перших ракеток світу у жіночому та чоловічому парних розрядах, чешку Катерину Синякову та британця Генрі Паттена, у чвертьфіналі змагань у змішаному парному розряді на US Open-2026.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 5:4(6), 4:5(3), 10-8.

У першому сеті обійшлося без брейків, а Монфіс ліквідував потужними подачами потрійний брейк-пойнт суперників у шостому геймі. Кінцівку тай-брейку краще відіграла подружня пара. 

В середині другої партії дуети обмінялися брейками, і знову дійшло до тай-брейку, цього разу явно сильнішими були Синякова і Паттен.

Вирішальний сет за регламентом проходить у вигляді супертай-брейку до 10 очок. Шальки терезів коливалися в обидва боки аж до рахунку 8-8, коли Паттен зробив подвійну помилку, а Монфіс успішно подав на матч  10-8.

Подивіться на один із найкращих розіграшів зустрічі у виконанні Еліни Світоліної.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $2,880,000
Чвертьфінал змішаного парного розряду, 25 серпня

Еліна Світоліна (Україна)/Гаель Монфіс (Франція) – Катерина Синякова (Чехія)/Генрі Паттен (Велика Британія) 5:4(6), 4:5(3), 10-8

Змагання у змішаному парному розряді на американському мейджорі проходять до старту основних сіток турніру і проводяться за незвичайними правилами – до чотирьох виграних геймів у сеті. За рахунку 4:4 призначається тай-брейк, який проходить за звичайними правилами.

Суперники подружньої пари визначаться пізніше 25 серпня. Півфінали та фінал відбудуться в середу, 26 серпня.

Нагадаємо, що Світоліна та Монфіс у матчі 1/8 фіналу перемогли дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада).

Синякова та Паттен на цьому етапі перемогли "нейтральну" Аріну Сабалєнку та серба Новака Джоковича.

* Новина доповнюється

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