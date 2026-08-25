Світоліна та Монфіс обіграли перших ракеток світу та вийшли у півфінал міксту на US Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс обіграли перших ракеток світу у жіночому та чоловічому парних розрядах, чешку Катерину Синякову та британця Генрі Паттена, у чвертьфіналі змагань у змішаному парному розряді на US Open-2026.
Матч тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 5:4(6), 4:5(3), 10-8.
У першому сеті обійшлося без брейків, а Монфіс ліквідував потужними подачами потрійний брейк-пойнт суперників у шостому геймі. Кінцівку тай-брейку краще відіграла подружня пара.
В середині другої партії дуети обмінялися брейками, і знову дійшло до тай-брейку, цього разу явно сильнішими були Синякова і Паттен.
Вирішальний сет за регламентом проходить у вигляді супертай-брейку до 10 очок. Шальки терезів коливалися в обидва боки аж до рахунку 8-8, коли Паттен зробив подвійну помилку, а Монфіс успішно подав на матч – 10-8.
Подивіться на один із найкращих розіграшів зустрічі у виконанні Еліни Світоліної.
Еліна Світоліна (Україна)/Гаель Монфіс (Франція) – Катерина Синякова (Чехія)/Генрі Паттен (Велика Британія) 5:4(6), 4:5(3), 10-8
Змагання у змішаному парному розряді на американському мейджорі проходять до старту основних сіток турніру і проводяться за незвичайними правилами – до чотирьох виграних геймів у сеті. За рахунку 4:4 призначається тай-брейк, який проходить за звичайними правилами.
Суперники подружньої пари визначаться пізніше 25 серпня. Півфінали та фінал відбудуться в середу, 26 серпня.
Нагадаємо, що Світоліна та Монфіс у матчі 1/8 фіналу перемогли дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада).
Синякова та Паттен на цьому етапі перемогли "нейтральну" Аріну Сабалєнку та серба Новака Джоковича.
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