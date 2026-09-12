Синякова встановила унікальне досягнення в парному тенісі

Чеська тенісистка Катерина Синякова встановила унікальне досягнення у парному тенісі.

Про це повідомляє Tennis Channel.

Напередодні Синякова разом із американкою Тейлор Таунсенд у фіналі US Open-2026 у жіночому парному розряді обіграла Робін Монтгомері та Ешлін Крюгер.

Таким чином, пара Синякова/Таунсенд оформила кар'єрний Grand Slam: вони разом перемагали в парних розрядах усіх чотирьох мейджорів.

Синякова раніше оформила кар'єрний Grand Slam зі співвітчизницею Барборою Крейчиковою. Таким чином, Синякова стала першою в історії тенісисткою, яка оформила кар'єрний Grand Slam у парному розряді з двома різними напарницями.

Сумарно Синякова виграла 12 парних титулів на Grand Slam: 7 із Крейчиковою, 4 – з Таунсенд і 1 – з Коко Гофф.