Костюк першою з українок вийшла у друге коло US Open
Марта Костюк
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Друга ракетка України Марта Костюк (11) вийшла у друге коло US Open після перемоги над австралійкою Сторм Гантер (169), яка у Нью-Йорку подолала кваліфікацію.
Гра тривала 1 годину 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.
US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 30 серпня
Марта Костюк (Україна) – Сторм Гантер (Австралія) 6:4, 6:1
Суперниці зустрічалися вдруге, дві перемоги в активі українки. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Слоан Стівенс (208, США) та Кларою Таусон (42, Данія).
Найкращим результатом Марти на US Open є торішній вихід у четверте коло змагань.
Нагадаємо, що 30 серпня стартові матчі американського мейджору проводять інші українки, Еліна Світоліна (9) та Даяна Ястремська (113).
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