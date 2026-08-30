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Костюк першою з українок вийшла у друге коло US Open

Станіслав Матусевич — 30 серпня 2026, 22:31
Костюк першою з українок вийшла у друге коло US Open
Марта Костюк
Getty images

Друга ракетка України Марта Костюк (11) вийшла у друге коло US Open після перемоги над австралійкою Сторм Гантер (169), яка у Нью-Йорку подолала кваліфікацію.

Гра тривала 1 годину 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 30 серпня

Марта Костюк (Україна) – Сторм Гантер (Австралія) 6:4, 6:1

Суперниці зустрічалися вдруге, дві перемоги в активі українки. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Слоан Стівенс (208, США) та Кларою Таусон (42, Данія).

Найкращим результатом Марти на US Open є торішній вихід у четверте коло змагань.

Нагадаємо, що 30 серпня стартові матчі американського мейджору проводять інші українки, Еліна Світоліна (9) та Даяна Ястремська (113).

* Новина доповнюється

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