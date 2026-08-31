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Світоліна стартувала на US Open із розгрому аргентинки Сьєрри

Станіслав Матусевич — 31 серпня 2026, 03:07
Світоліна стартувала на US Open із розгрому аргентинки Сьєрри
Еліна Світоліна
Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (9) впевнено вийшла у друге коло US Open після перемоги над аргентинською тенісисткою Соланою Сьєррою (91).

Гра тривала лише 53 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

Світоліна розпочала матч настільки потужно, що за перші 13 хвилин поєдинку повела – 5:0. До "бублика" справа не дійшла, але це й не було метою – 6:1.

У другій партії Еліна продовжувала діяти максимально агресивно. Суперниця в намаганнях підтримувати темп гри стала помилятися трохи менше, ніж у першому сеті, однак про рівність мова не йшла. Одеситка здобула перемогу з рахунком 6:2 і вийшла у друге коло US Open.

За поєдинок Світоліна 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 4 помилки на подачі та не реалізувала єдиний брейк-пойнт.

Відзначимо фантастичні 93% очок, виграних на першої подачі нашої тенісистки.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 31 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Солана Сьєрра (ргентина) 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти переможниці матчу між Маєю Джойнт (75, Австралія) та Людмилою Самсоновою (45, -).

Найкращим результатом Світоліної на кортах Нью-Йорка є півфінал 2019 року.

Нагадаємо, що раніше у друге коло US Open вийшла інша українка Марта Костюк (11). Даяна Ястремська (113) свій стартовий матч програла.

US Open Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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