Світоліна знялася з турніру в Цинциннаті перед матчем третього кола

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася перед матчем третього кола турніру в Цинциннаті проти китаянки Ван Сіюй через травму правої ноги.

Про це повідомив Великий теніс України.

У матчі другого кола з чешкою Терезою Валентовою, який Світоліна виграла, врятувавши сім матч-пойнтів суперниці, українка викликала на корт лікаря. Проблема стосувалася якраз правого гомілкостопу, що був затейпований. Очевидно, ця травма не дозволила Еліні продовжити виступи в Цинциннаті.

Ван Сіюй автоматично проходить в 1/8 фіналу, де зустрінеться з американкою Медісон Кіз.

Наступним турніром для Світоліної стане US Open. 25-26 серпня разом із чоловіком Гаелем Монфісом тенісистка виступить у турнірі змішаних пар, а з 30 серпня по 13 вересня відбудуться змагання основної сітки мейджору.

Таким чином, в одиночному розряді турніру в Цинциннаті залишилася єдина українка, Марта Костюк. 18 серпня вона протистоятиме представниці США Слоан Стівенс.