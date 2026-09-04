Стародубцева з шаленим камбеком обіграла екстретю ракетку світу і вийшла у третє коло US Open

Юлія Стародубцева (58) створила фантастичний камбек у другому раунді US Open і вийшла в третє коло змагань, обігравши екстретю ракетку світу з Греції Марію Саккарі (35).

Гра тривала 2 години 44 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 7:6(4), 6:2.

У першій партії Стародубцева не встигала за темпом гри суперниці, тому жодних шансів на успіх не мала.

А ось у другому сеті Юлія підлаштувалася під потужні, однак доволі одноманітні удари Саккарі, та спіймала її на локальному спаді. Українка зробила брейк і повела 4:1. Грекиня швидко прийшла до тями, виграла чотири гейми поспіль і вийшла подавати на матч.

Однак Стародубцева боролася до останнього, ліквідувала три матч-пойнти суперниці, зрівняла рахунок і на тай-брейку впевнено перемогла – 7:4.

Невдача вибила Саккарі з рівноваги, і третю партію вона відверто провалила. Марія припускалася великої кількості невимушених помилок, а коли намагалася просто тримати м'яч у грі, українка знаходила можливості для успішних атак.

За рахунку 5:2 у вирішальному сеты Юлію почали хапати судоми, однак вона все ж зуміла дотиснути суперницю – 6:2..

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 7 ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Друге коло, 4 вересня

Юлія Стародубцева (Україна) – Марія Саккарі (Греція) 1:6, 7:6(4), 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє з сильнішою в матчі між Єленою Рибакіною (2, Казахстан) та Джессікою Бузас Манейро (105, Іспанія).

Юлія втретє виступила в основній сітці Відкритого чемпіонату США і вперше пройшла далі першого кола. За півтора тижні в оновленому рейтингу WTA Стародубцева дебютує у топ-50 тенісисток світу.

Нагадаємо, що з семи українок, які виступали на US Open в одиночному розряді, окрім Стародубцевої, до третього кола дісталися Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11).