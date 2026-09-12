Визначилися чемпіони чоловічого парного розряду US Open

Дует американця Крістіана Гаррісона і британця Ніла Скупскі став переможцем чоловічого парного розряду на US Open. У фіналі вони обіграли німців Кевіна Кравітца і Тіма Пютца.

Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:6(6).

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Фінал парного розряду, 12 вересня

Крістіан Гаррісон (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія) – Кевін Кравітц/Тім Пютц (Німеччина) 6:4, 7:6(6)

У півфіналі Гаррісон і Скупскі обіграли лідерів світового рейтингу фіна Харрі Хеліоваару і британця Генрі Паттена.

Крістіан і Ніл здобули другий титул турнірів Grand Slam поточного сезону. У січні вони стали переможцями Australain Open.

Для Скупскі фінал US Open став третім у кар'єрі, але дебютним переможним.

Нагадаємо, 12 вересня о 23:00 за київським часом відбудеться фінал Відкритої першості США у жіночому одиночному розряді. Анонс поєдинку двох перших ракеток світу доступний на сайті Чемпіон.