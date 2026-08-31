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Снігур не впоралася з російською 16-ю ракеткою світу на US Open

Станіслав Матусевич — 31 серпня 2026, 23:37
Снігур не впоралася з російською 16-ю ракеткою світу на US Open
Дар'я Снігур
Getty images

Дар'я Снігур (45) поступилася "нейтральній" 16-й ракетці світу Діані Шнайдер у першому колі US Open.

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 0:6, 4:6.

Дар'я почувала себе не найкращим чином: у перерві між сетами брала медичний таймаут.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 31 серпня

Дар'я Снігур (Україна) – Діана Шнайдер (-) 0:6, 4:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Снігур не зуміла повторити свій найкращий результат на US Open. У 2022 році українка дійшла до другого кола, обігравши на старті знамениту румунку Симону Халеп.

Нагадаємо, що на US Open успішно стартували українки Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11), натомість Даяна Ястремська (113) та Ангеліна Калініна (51) поступилися переможницям кваліфікації.

US Open Діана Шнайдер Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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