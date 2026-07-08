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Костюк обіграла Паоліні і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Вімблдона

Станіслав Матусевич — 8 липня 2026, 16:46
Костюк обіграла Паоліні і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Вімблдона
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (13) вперше в кар'єрі вишла у півфінал Вімблдона, обігравши у чвертьфінальному поєдинку італійку Жасмін Паоліні (17).

Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Костюк уперше в житті грала на Центральному корті Вімблдона проти суперниці, яка вже тут доходила до фіналу. Однак зараз за перебігом подій на корті жодних шансів у Паоліні не проглядалося.

Марті знадобилося два гейми, щоб пристосуватися до умов, як тільки це вдалося, вона одразу почала створювати тиск на Жасмін. Типово грунтовий теніс італійки з великою кількістю нешвидких, але сильно накручених м'ячів українку не лякав. Костюк постійно переходила в атаки, з якими суперниця нічого не могла вдіяти.

Починаючи з рахунку 1:1, на всіх подачах Паоліні до кінця першої партії точилася боротьба, яка вилилася у два брейки Марти. Сама ж українка за власні чотири гейми програла лише 3(!) розіграші 6:3.

Другий сет виявився схожим на перший. Костюк зробила брейк у четвертому геймі, і лише тут італійка спробувала переломити гру, однак не спромоглася заробити хоча б один брейк-пойнт. Наша тенісистка тримала все під контролем і успішно прийняла на матч 6:2.

За поєдинок Костюк 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та зробила 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

Wimbledon – Grand Slam
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Призовий фонд: £26,736,000
Чвертьфінал, 8 липня

Марта Костюк (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка здобула другу перемогу. У півфіналі змагань Костюк зіграє проти Лінди Носкової (12, Чехія).

Марта вдруге у кар'єрі вийшла у півфінал на турнірі Grand Slam. Вперше це сталося місяць тому на Ролан Гаррос. До вирішального матчу мейджорів киянка ще не діставалася.

Костюк стала другою представницею України, яка дійшла до півфіналу Вімблдона. До неї це робила лише Еліна Світоліна у 2019-му та 2023-му роках.

Нагадаємо, на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26), а в 1/8 фіналу обіграла іншу американку Ешлін Крюгер (102).

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Марта Костюк

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