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Олійникова не впоралася з Еалою у другому колі US Open

Станіслав Матусевич — 3 вересня 2026, 22:54
Олійникова не впоралася з Еалою у другому колі US Open
Олександра Олійникова
Getty images

Олександра Олійникова (46) не зуміла вийти у третє коло US Open, поступившись у другому раунді представниці Філіппін Александрі Еалі (18).

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 4:6.

У першій партії українка нічого не могла протиставити активній грі філіппінки. Єдиним успіхом Олійникової став брейк у п'ятому геймі, що дозволило уникнути "бублика".

Другий сет вийшов більш конкурентним. Майже рівна гра спостерігалася до рахунку 3:3, коли Еала зробила брейк і довела зустріч до перемоги.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Друге коло, 3 вересня

Олександра Олійникова (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) 1:6, 4:6

Суперниці зустрічалися вдруге у поточному сезоні, кожна має по одній перемозі.

Олійникова дебютувала в основній сітці US Open, зумівши виграти один матч.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) вийшли у третє коло одиночного розряду US Open. Юлія Стародубцева проведе свій поєдинок другого раунду проти ночі 4 вересня за київським часом.

US Open Олександра Олійникова Александра Еала

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