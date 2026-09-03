Олійникова не впоралася з Еалою у другому колі US Open

Олександра Олійникова (46) не зуміла вийти у третє коло US Open, поступившись у другому раунді представниці Філіппін Александрі Еалі (18).

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 4:6.

У першій партії українка нічого не могла протиставити активній грі філіппінки. Єдиним успіхом Олійникової став брейк у п'ятому геймі, що дозволило уникнути "бублика".

Другий сет вийшов більш конкурентним. Майже рівна гра спостерігалася до рахунку 3:3, коли Еала зробила брейк і довела зустріч до перемоги.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Друге коло, 3 вересня

Олександра Олійникова (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) 1:6, 4:6

Суперниці зустрічалися вдруге у поточному сезоні, кожна має по одній перемозі.

Олійникова дебютувала в основній сітці US Open, зумівши виграти один матч.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) вийшли у третє коло одиночного розряду US Open. Юлія Стародубцева проведе свій поєдинок другого раунду проти ночі 4 вересня за київським часом.