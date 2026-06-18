Визначився розклад матчів збірної України в фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Став відомий розклад поєдинків фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться в китайському Шеньчжені. Збірна України свій чвертьфінал проти Бельгії зіграє 24 вересня о 05:00 за київським часом.
Інформацію оприлюднив офіційний сайт турніру.
У перший ігровий день, 22 вересня, на корт вийдуть збірні Чехії та Великої Британії, у другий – команди Іспанії і Казахстану. Переможці 25 вересня зустрінуться у півфіналі.
Українки проведуть свій матч у третій ігровий день. Після них також 24 вересня матчеву зустріч проведуть чинні чемпіонки КБДК, італійки, проти команди Китаю. 26 числа відбудеться півфінал між сильнішими в цих парах.
Розклад матчів фінального раунду КБДК
Чвертьфінали
- Чехія – Велика Британія, 22 вересня, 12:00*
- Іспанія – Казахстан, 23 вересня, 12:00*
- Україна – Бельгія, 24 вересня, 05:00*
- Італія – Китай, 24 вересня, 12:00*
Півфінали
- Переможець чвертьфіналу 1 – переможець чвертьфіналу 2, 25 вересня, 12:00*
- Переможець чвертьфіналу 3 – переможець чвертьфіналу 4, 26 вересня, 12:00*
Фінал
Переможець півфіналу 1 – переможець півфіналу 2, 27 вересня, 12:00*
* Час початку зустрічі за Києвом
Нагадаємо, що збірна України другий рік поспіль вийшла у фінальний раунд кубку Біллі Джин Кінг. Минулого сезону наші тенісистки дісталися до півфіналу змагань.