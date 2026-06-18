Визначився розклад матчів збірної України в фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Став відомий розклад поєдинків фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться в китайському Шеньчжені. Збірна України свій чвертьфінал проти Бельгії зіграє 24 вересня о 05:00 за київським часом.

Інформацію оприлюднив офіційний сайт турніру.

У перший ігровий день, 22 вересня, на корт вийдуть збірні Чехії та Великої Британії, у другий – команди Іспанії і Казахстану. Переможці 25 вересня зустрінуться у півфіналі.

Українки проведуть свій матч у третій ігровий день. Після них також 24 вересня матчеву зустріч проведуть чинні чемпіонки КБДК, італійки, проти команди Китаю. 26 числа відбудеться півфінал між сильнішими в цих парах.

Розклад матчів фінального раунду КБДК

Чвертьфінали

Чехія – Велика Британія, 22 вересня, 12:00* Іспанія – Казахстан, 23 вересня, 12:00* Україна – Бельгія, 24 вересня, 05:00* Італія – Китай, 24 вересня, 12:00*

Півфінали

Переможець чвертьфіналу 1 – переможець чвертьфіналу 2, 25 вересня, 12:00* Переможець чвертьфіналу 3 – переможець чвертьфіналу 4, 26 вересня, 12:00*

Фінал

Переможець півфіналу 1 – переможець півфіналу 2, 27 вересня, 12:00*

* Час початку зустрічі за Києвом

Нагадаємо, що збірна України другий рік поспіль вийшла у фінальний раунд кубку Біллі Джин Кінг. Минулого сезону наші тенісистки дісталися до півфіналу змагань.