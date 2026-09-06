Костюк не довела до кінця камбек проти Носкової в 1/8 фіналу US Open і залишила турнір

Марта Костюк (11) не зуміла вперше в кар'єрі вийти у чвертьфінал US Open. У матчі 1/8 фіналу українка поступилася чешці Лінді Носковій (6).

Гра тривала 2 години 26 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 7:5, 4:6.

Костюк здивувала планом на гру, вирішивши протистояти небезпечній в атаці чешці суворо від захисту. У першій партії у Носкової не йшла перша подача, тому Марті двічі вдавалося після своїх програних геймів робити зворотні брейки. Але втретє цього не вийшло – 5:7.

У другій партії Носкова знайшла свою стабільну подачу, українка у власних геймах теж не давала шансів до рахунку 3:3. Тут дві подвійні помилки подарували брейк чешці. За 4:5 суперниця вийшла подавати на матч, заробила подвійний матч-пойнт, і раптом сталося диво.

Костюк виграла чотири розіграші поспіль, зрівняла рахунок і на хвилі успіху забрала ще два гейми – 7:5.

У повітрі запахло камбеком, але це тільки здавалося. Носкова у перерві між сетами пішла у підтрибунне приміщення, заспокоїлася, і знову почала грати агресивно з відносно невеликою кількістю помилок. Костюк це дозволяла, продовжуючи майже виключно захищатися.

Сценарій вирішальної партії нагадував перший сет. Після однієї програної власної подачі Марта зуміла зробити зворотній брейк, вдруге цього зробити не вдалося, попри ще три відіграні матч-пойнти – 4:6.

За поєдинок Костюк 9 разів подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 6 брейків.

Eleventh heaven 🙌



Linda Noskova notches an 11th consecutive win at Grand Slam level, outlasting Kostyuk 7-5, 5-7, 6-4! pic.twitter.com/lE1qlpNC7W — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

1/8 фіналу, 6 вересня

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 5:7, 7:5, 4:6

Суперниці зустрічалися втретє, українка перемогла лише раз, у чвертьфіналі "тисячника" в Мадриді. У півфіналі Вімблдона сильнішою була чешка.

У чвертьфіналі Відкритої першості США Носкова зіграє проти лідерки світового рейтингу "нейтральної" Аріни Сабалєнки.

Костюк вдруге поспіль вийшла в 1/8 фіналу US Open, однак далі поки не пробивалася.

Марта стала останньою українкою, яка залишила одиночний розряд американського мейджору.

Попри поразку, киянка має великі шанси за підсумками турніру увійти до першої десятки рейтингу WTA.

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Нагадаємо, що на старті US Open Костюк обіграла австралійку Сторм Гантер (169), у другому колі перемогла американку Слоан Стівенс (208), а в третьому раунді розібралася з "нейтральною" Єкатериною Александровою (19).

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