Костюк обіграла Світоліну і вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Ролан Гаррос

Марта Костюк (15) обіграла в першому в історії українському чвертьфіналі Ролан Гаррос Еліну Світоліну (7) і вийшла у свій дебютний півфінал турніру.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:2.

Поєдинок виправдав усі очікування за напруженістю та яскравістю. Першу партію Костюк розпочала сконцентровано і до середини першої партії мала перевагу над Світоліною. За рахунку 2:4 Еліна зуміла зробити зворотний брейк, однак два наступні гейми у важкій боротьбі залишилися за Мартою – 6:3.

Світоліна є знаною майстринею змінювати свою гру, якщо в неї щось не виходить. І з початку другого сету вона просто приголомшила Костюк постійними атаками. Марта намагалася відповідати контргрою, проте часто помилялася, на відміну від суперниці. Другу партію забрала Еліна – 6:2, і за сетами настала рівновага.

Третій сет розпочався з п'яти брейків поспіль від обох тенісисток. Спортсменки дуже активно діяли на прийомі, успішнішою тут була Костюк, яка зробила три брейки проти двох у Світоліної. А за рахунку 3:2 в Марти ніби виросли крила. За наступні три гейми вона віддала досвідченій колезі по збірній лише один розіграш і святкувала перемогу – 6:2.

За поєдинок Костюк 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Світоліна не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 5 брейків.

Огляд матчу

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Чвертьфінал, 2 червня

Марта Костюк (Україна) – Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 2:6, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, Марта перемагала двічі. У півфіналі турніру Костюк зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої (8).

Після матчу у флешінтерв'ю на корті Марта наголосила на важкості ситуації в Україні та подякувала Еліні за внесок у розвиток українського тенісу.

"Після історичного матчу з Еліною хочу нагадати, що сьогодні була важка ніч. Я хочу присвятити цей поєдинок українському народові та його стійкості. Слава Україні! Окремо хотіла б відзначити Еліну та її особливий внесок у розвиток українського тенісу. Вона є джерелом неймовірного натхнення для нас. Ми з Еліною маємо фонди, які підтримують український теніс. І ми з нею будемо дуже раді, якщо ви зробите внески і підтримаєте український теніс", – сказала тенісистка.

Костюк в історичному для неї півфіналі 4 травня сподівається на підтримку вболівальників.

"Це історичний день. Після стількох років у Турі, після сумнівів, складнощів, після дебютного чвертьфіналу – я у першому півфіналі Grand Slam. Я досі думаю, що до перемоги на Ролан Гаррос ще далеко. Але я сподіваюся, що вболівальники прийдуть на півфінал і підтримають мене".

Костюк вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турнірів Grand Slam загалом і Ролан Гаррос зокрема, ставши першою українкою, яка дісталася цієї стадії в Парижі. Переможна серія киянки налічує вже 17 матчів.

Перервалася аналогічна серія Світоліної, яка завершилася на позначці 10 поєдинків. Еліна вшосте зіграла у чвертьфіналі паризького мейджора і жодного разу не змогла подолати цей бар'єр.

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), у третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82), а у чвертьфіналі перемогла головну фаворитку змагань польку Ігу Швьонтек (3).

Світоліна на старті змагань обіграла у важкому матчі угорку Анну Бондар (57), у другому раунді розправилася з іспанкою Кейтлін Кеведо (128), у третьому не мала проблем із німкенею Тамарою Корпач (95), а у чвертьфіналі дотиснула швейцарку Белінду Бенчич (11).