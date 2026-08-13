Світоліна не зуміла обіграти Швьонтек у півфіналі турніру в Торонто

Еліна Світоліна (9) не змогла обіграти польку Ігу Швьонтек (8) у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Торонто і вийти у фінал змагань.

Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 3:6.

Старт першої партії Світоліній зовсім не вдався. Українка забагато помилялася й рахунок швидко виріс до 0:4 та 1:5. Тільки тут Еліна по-справжньому увійшла в поєдинок, взяла два поспіль гейми, мала шанс відіграти і другий брейк, однак не вийшло – 3:6.

22 невимушені помилки за сет яскраво свідчать про причину поразки в ньому.

Зате у другій партії одеситка заграла агресивно, а головне – почала нарешті влучати в корт. Швьонтек до такого перебігу подій виявилася не готовою. Полька ледь не програла сет під нуль, ліквідувавши 3 брейк-пойнти за рахунку 5:0 на користь Світоліної. Втім, їй це не допомогло, адже українка впевнено подала на партію – 6:1.

В активі Еліни у другому сеті були 11 активно виграних розіграшів і всього 7 невимушених помилок. Яскравий контраст із першою частиною матчу.

У вирішальній же партії Світоліна чомусь вирішила відійти в захист. Якийсь час це приносило результат, поки полька продовжувала помилятися. У п'ятому геймі Еліна на неточностях суперниці зуміла зробити брейк і повести 3:2.

Сподіватися, що тенісистка рівня Швьонтек продовжить сипати невимушеними помилками до кінця зустрічі, виглядало наївним. І дійсно, програвши свою подачу, Іга налагодила приціл, забрала чотири гейми поспіль та вийшла у фінал – 3:6. Спроби Еліни знову перейти до атакувального тенісу виявилися запізнілими.

За поєдинок Світоліна 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Огляд матчу

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Півфінал, 13 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) 3:6, 6:1, 3:6

Суперниці зустрічалися ввосьме, українка має три перемоги. У вирішальному матчі змагань Швьонтек зіграє проти сильнішої в матчі між Єленою Рибакіною (2, Казахстан) та Коко Гофф (4, США).

Світоліна не зуміла вийти у свій сьомий фінал турнірів серії WTA 1000 і другий у Торонто. Тут вона перемагала у 2017 році.

Перервалася серія Еліни з десяти поспіль виграних поєдинків на "тисячниках".

Нагадаємо, що у стартовому для себе другому колі змагань у Торонто Світоліна у важкому матчі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (63), у третьому раунді розгромила "нейтральну" Анастасію Потапову (27).

В 1/8 фіналу Еліна обіграла американку Аманду Анісімову (10), а у чвертьфіналі впоралася з "нейтральною" Єкатериною Александровою (19).