Костюк розібралася з росіянкою Александровою на шляху до 1/8 фіналу US Open

Марта Костюк (11) вийшла в 1/8 фіналу US Open, обігравши у матчі третього кола "нейтральну" тенісистку Єкатерину Александрову (19).

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Костюк швидко увійшла у поєдинок. Відігравши брейк-пойнт на власній подачі, українка почала змушувати суперницю думати, варіюючи удари з різним обертанням.

Мислення на корті не є сильною стороною Александрової, тож "нейтралка" почала помилятися, і рахунок виріс до 5:1. Тут Марта трохи підпустила до себе суперницю, подавши дві подвійні помилки поспіль, однак ситуацію втримала під контролем – 6:3.

Александрова взяла два перші гейми у другій партії, і це були її останні успіхи в матчі. Костюк легко повернула собі ініціативу, періодично захоплюючи вболівальників неймовірними атакувальними ударами, десь навіть у стилі чоловічого тенісу.

"Прихований бублик", тобто шість взятих геймів в одному сеті поспіль, принесли українці вихід в 1/8 фіналу – 6:2.

За поєдинок Костюк 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 2 брейки.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Третє коло, 4 вересня

Марта Костюк (Україна) – Єкатерина Александрова (-) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула першу перемогу. В 1/8 фіналу Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Енн Лі (28, США) та Ліндою Носковою (6, Чехія).

Марта другий сезон поспіль вийшла в 1/8 фіналу Відкритої першості США. Пробиватися до чвертьфіналу раніше в неї не виходило.

Проти ночі 5 вересня свій поєдинок третього кола проведе перша ракетка України, Еліна Світоліна (9). Третьою українською тенісисткою у третьому раунді US Open напередодні стала Юлія Стародубцева (58), що принесло повторення національного рекорду.